Il SanDisk Extreme Portable SSD con licenza ufficiale per PS5 è ora disponibile: vediamone le caratteristiche

SanDisk ha reso ora disponibile il proprio nuovo Extreme Portable SSD per PC e PS5 . Si tratta di uno spazio di archiviazione esterno per computer e per la console di Sony e include anche un mese di prova di Nitro Discord. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo è 135,99€ ed è venduto e spedito da Amazon. Al momento della scrittura la consegna non è immediata, ma è possibile che a breve Amazon ottenga le scorte necessarie e possa iniziare la distribuzione.

Le caratteristiche dell'SSD di SanDisk

Questo SSD esterno ufficialmente compatibile con PlayStation 5, oltre che con PC, è brandizzato PlayStation, con il logo in un angolo. Anche i colori sono stati scelti per rispecchiare lo stile della console. Vediamo infatti che è bianco, con una linea nera e una blu, i tre colori di PS5.

L'SSD ha una estetica in linea con i prodotti di PlayStation 5

Questo SSD esterno ha una velocità fino a 1.000 MB/s, così da trasferire i giochi sulla memoria esterna e salvare un po' di spazio sulla console. In questo modo non dovete ogni volta cancellarli e riscaricarli. Una caratteristica di questo SSD è che è resistente all'acqua e alla polvere, ma soprattutto a cadute fino a tre metri di altezza. Non c'è rischio di danneggiarlo gravemente durante l'uso.

L'SSD misura ‎10,08 x 5,26 x 0,97 cm e pesa solo 68 grammi, rendendolo comodo da trasportare. Come detto, con l'acquisto ottenete anche un mese di prova di Discord Nitro, con tutti i suoi vantaggi, come lo streaming in HD, 2 Server Boost e molto altro.