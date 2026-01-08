JDM: Japanese Drift Master ha una data di uscita su PS5, finalmente: il gioco di guida sviluppato da Gaming Factory approderà sulla console Sony il prossimo 6 febbraio, con una versione che include tutti gli aggiornamenti pubblicati su PC e Xbox.
Parliamo dunque di un pacchetto che offre non solo la corposa campagna di base, con il suo suggestivo open world giapponese, ma anche il Photo Mode, alcune attività bonus e vetture extra come la Honda NSX NA1, la Subaru Impreza GV STI e la Nissan GTR R35 EBA.
A metà strada fra Initial D e Fast & Furious: Tokyo Drift, JDM: Japanese Drift Master racconta la storia di un ragazzo polacco appena trasferitosi in Giappone, che di giorno lavora consegnando sushi a domicilio e di notte prende parte a emozionanti gare clandestine.
La trama viene raccontata attraverso vere e proprie pagine di manga, che introducono nuovi personaggi man mano che completiamo le sfide presenti all'interno di una mappa che si ispira in maniera palese alle prefetture di Gunma, Saitama e Nagano.
Derapate, ma non solo
A qualche settimana dal debutto su Xbox Series X|S, JDM: Japanese Drift Master si appresta dunque a portare il fascino delle corse giapponesi e delle sue vetture iconiche anche su PlayStation 5, forte delle tante rifiniture che gli sviluppatori hanno apportato all'esperienza nel corso di questi mesi.
Speriamo che fra i ritocchi ci siano anche delle attenzioni alla "navigabilità" dello scenario, che al lancio era viziato dalla presenza di un numero eccessivo di ostacoli contro cui spesso si finiva per sbattere, spezzando il ritmo dell'azione in maniera frustrante.