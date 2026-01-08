1

JDM: Japanese Drift Master ha una data di uscita su PS5, finalmente

Già disponibile su PC e Xbox Series X|S, JDM: Japanese Drift Master ha finalmente una data di uscita anche su PC, annunciata dagli sviluppatori con un nuovo trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/01/2026
Una delle vetture di JDM: Japanese Drift Master

JDM: Japanese Drift Master ha una data di uscita su PS5, finalmente: il gioco di guida sviluppato da Gaming Factory approderà sulla console Sony il prossimo 6 febbraio, con una versione che include tutti gli aggiornamenti pubblicati su PC e Xbox.

Parliamo dunque di un pacchetto che offre non solo la corposa campagna di base, con il suo suggestivo open world giapponese, ma anche il Photo Mode, alcune attività bonus e vetture extra come la Honda NSX NA1, la Subaru Impreza GV STI e la Nissan GTR R35 EBA.

A metà strada fra Initial D e Fast & Furious: Tokyo Drift, JDM: Japanese Drift Master racconta la storia di un ragazzo polacco appena trasferitosi in Giappone, che di giorno lavora consegnando sushi a domicilio e di notte prende parte a emozionanti gare clandestine.

JDM: Japanese Drift Master, la recensione del gioco di guida a base di derapate JDM: Japanese Drift Master, la recensione del gioco di guida a base di derapate

La trama viene raccontata attraverso vere e proprie pagine di manga, che introducono nuovi personaggi man mano che completiamo le sfide presenti all'interno di una mappa che si ispira in maniera palese alle prefetture di Gunma, Saitama e Nagano.

Derapate, ma non solo

A qualche settimana dal debutto su Xbox Series X|S, JDM: Japanese Drift Master si appresta dunque a portare il fascino delle corse giapponesi e delle sue vetture iconiche anche su PlayStation 5, forte delle tante rifiniture che gli sviluppatori hanno apportato all'esperienza nel corso di questi mesi.

Speriamo che fra i ritocchi ci siano anche delle attenzioni alla "navigabilità" dello scenario, che al lancio era viziato dalla presenza di un numero eccessivo di ostacoli contro cui spesso si finiva per sbattere, spezzando il ritmo dell'azione in maniera frustrante.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
JDM: Japanese Drift Master ha una data di uscita su PS5, finalmente