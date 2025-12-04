Nintendo Switch e Switch 2 dominano completamente le classifiche giapponesi di fine novembre: PS5 langue

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i nuovi dati di vendita settimanali del mercato videoludico nipponico, indicando le stime delle vendite dei videogiochi (in formato fisico) e delle console.
Precisamente, parliamo dei dati per l'ultima settimana di novembre, ovvero dal 24 al 30 dello scorso mese.
Le classifiche di vendita giapponesi
Ecco la classifica dei videogiochi più venduti (tra parentesi le vendite totali a partire dall'uscita):
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo. 06/05/25) - 49.586 (2.251.711)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo. 11/20/25) - 46.287 (241.881)
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A (The Pokémon Company. 10/16/25) - 35.225 (1.306.801)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami. 11/13/25) - 22.361 (141.141)
- [SW2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokémon Company. 10/16/25) - 20.031 (818.046)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami. 11/13/25) - 15.730 (93.288)
- [SW2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (Koei Tecmo. 11/06/25) - 9.647 (109.768)
- [NSW] Minecraft (Microsoft. 06/21/18) - 7.368 (4.057.382)
- [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix. 10/30/25) - 7.262 (293.851)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 03/20/20) - 7.245 (8.265.856)
Passiamo ora alla classifica delle console più vendute:
- Switch 2 - 97.677 (2.968.435)
- PlayStation 5 Digital Edition - 17.491 (1.065.667)
- Switch OLED Model - 16.004 (9.339.12)
- PlayStation 5 Pro - 15.736 (295.912)
- Switch Lite - 12.896 (6.749.969)
- Switch - 6.427 (20.181.643)
- PlayStation 5 - 2.559 (5.853.940)
- Xbox Series X Digital Edition - 64 (24.144)
- Xbox Series X - 52 (323.735)
- Xbox Series S - 56 (341.53)
- PlayStation 4 - 13 (7.930.91)
Non ci sono molte sorprese, visto che tutti i giochi in classifica sono per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Inoltre, anche le vendite delle console non stupiscono, in quanto la più recente console della grande N continua a dominare, mentre PlayStation 5 riesce a piazzare un buon numero di unità in versione Digital e Pro grazie al nuovo modello e alle promozioni di questo periodo.
Segnaliamo infine che PlayStation produrrà e pubblicherà il nuovo sparatutto cooperativo del papà di Left 4 Dead su PS5 e PC.