Nintendo Switch e Switch 2 dominano completamente le classifiche giapponesi di fine novembre: PS5 langue

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i nuovi dati di vendita settimanali del mercato videoludico nipponico, indicando le stime delle vendite dei videogiochi (in formato fisico) e delle console.

Le classifiche di vendita giapponesi

Ecco la classifica dei videogiochi più venduti (tra parentesi le vendite totali a partire dall'uscita):

[SW2] Mario Kart World (Nintendo. 06/05/25) - 49.586 (2.251.711) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo. 11/20/25) - 46.287 (241.881) [NSW] Leggende Pokémon: Z-A (The Pokémon Company. 10/16/25) - 35.225 (1.306.801) [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami. 11/13/25) - 22.361 (141.141) [SW2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokémon Company. 10/16/25) - 20.031 (818.046) [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami. 11/13/25) - 15.730 (93.288) [SW2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (Koei Tecmo. 11/06/25) - 9.647 (109.768) [NSW] Minecraft (Microsoft. 06/21/18) - 7.368 (4.057.382) [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix. 10/30/25) - 7.262 (293.851) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 03/20/20) - 7.245 (8.265.856)

Passiamo ora alla classifica delle console più vendute:

Switch 2 - 97.677 (2.968.435)

PlayStation 5 Digital Edition - 17.491 (1.065.667)

Switch OLED Model - 16.004 (9.339.12)

PlayStation 5 Pro - 15.736 (295.912)

Switch Lite - 12.896 (6.749.969)

Switch - 6.427 (20.181.643)

PlayStation 5 - 2.559 (5.853.940)

Xbox Series X Digital Edition - 64 (24.144)

Xbox Series X - 52 (323.735)

Xbox Series S - 56 (341.53)

PlayStation 4 - 13 (7.930.91)

Non ci sono molte sorprese, visto che tutti i giochi in classifica sono per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Inoltre, anche le vendite delle console non stupiscono, in quanto la più recente console della grande N continua a dominare, mentre PlayStation 5 riesce a piazzare un buon numero di unità in versione Digital e Pro grazie al nuovo modello e alle promozioni di questo periodo.

Segnaliamo infine che PlayStation produrrà e pubblicherà il nuovo sparatutto cooperativo del papà di Left 4 Dead su PS5 e PC.