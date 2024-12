Call of Duty 1, Call of Duty 2 e 4: Modern Warfare potrebbero arrivare su Game Pass, secondo un indizio

D'altra parte, trattandosi di giochi del catalogo Activision e dunque, di fatto, di proprietà di Microsoft stessa, il loro arrivo all'interno del Game Pass dovrebbe essere un'evoluzione naturale del nuovo assetto di Activision Blizzard come divisione interna di Xbox .

Si tratta di supposizioni, ma i capitoli in questione sono comparsi solo di recente all'interno dello store di Microsoft per PC , e questo inserimento tardivo potrebbe corrispondere a un loro ingresso all'interno del catalogo di Game Pass, considerando che l'inclusione nel listino dello Store è una sorta di condizione necessaria all'introduzione dei giochi nel servizio.

L'account X CharlieIntel, specializzato in notizie e informazioni sul mondo di Call of Duty , ha recentemente segnalato una novità che potrebbe indicare interessanti aggiunte in arrivo per il Game Pass , con la comparsa di alcuni capitoli classici della serie Call of Duty sul Windows Store.

L'inizio del mito

In ogni caso, per il momento si tratta solo di una supposizione, ma basata sicuramente su una certa logica, dunque attendiamo eventuali conferme da parte di Microsoft.



I giochi comparsi nel Windows Store sono i seguenti:

Si tratta di titoli interessanti perché sono i capitoli classici della serie, ovvero i primi due che hanno costruito il mito e che al giorno d'oggi possono risultare piuttosto diversi da come si è poi evoluto il franchise, e del quarto che ha di fatto dato il via al nuovo corso di Call of Duty.

Tutti e tre i titoli sembra siano comparsi proprio in queste ore, in data 9 dicembre 2024, cosa che deporrebbe a favore della teoria di una catalogazione tardiva in preparazione di un inserimento all'interno di Game Pass, staremo a vedere.