Il director di Marvel Rivals dice ogni quanto saranno aggiunti nuovi eroi

Marvel Rivals è tante cose, ma è prima di tutto un gioco free to play "as a service" e quindi ha assolutamente bisogno di continuo supporto dagli sviluppatori, che devono mantenere l'opera fresca e interessante per gli appassionati, che saranno così invogliati a spendere soldi e sostenere lo sparatutto.

Un modo per spingere i giocatori a non lasciare l'opera è di introdurre nuovi personaggi in modo regolare, ma esattamente ogni quanto possono arrivare nuovi eroi e cattivi? In un'intervista con la testata Metro, lo sviluppatore NetEase conferma i tempi di pubblicazione ideali per i nuovi eroi di Marvel Rivals.