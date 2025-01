Perché giochi come Marvel Rivals bloccano le mod? Ex-Naughty Dog spiega, citando pervertiti e microtransazioni

Su Twitter Del Walker , che in precedenza ha lavorato come Senior Character Artist presso Naughty Dog (ha lavorato anche presso Respawn e Rocksteady), ha commentato il motivo per cui la maggior parte degli studi disprezza le mod e le vieta nei giochi.

La spiegazione dell'ex-Naughty Dog legata al ban delle mod

Walker indica i seguenti motivi per cui gli sviluppatori e gli editori tendono a bloccare le mod. Lo citiamo in modo diretto:

Vantaggi ingiusti : Alcune mod possono rendere un nemico più facile da vedere (immaginate che tutti i vostri nemici siano maledettamente luminosi), o rendervi più difficili da vedere. Con le mod visive si può distruggere facilmente il bilanciamento del gioco.

: Alcune mod possono rendere un nemico più facile da vedere (immaginate che tutti i vostri nemici siano maledettamente luminosi), o rendervi più difficili da vedere. Con le mod visive si può distruggere facilmente il bilanciamento del gioco. Affaticamento del server : Le mod che non sono ottimizzate possono a volte fare cose strane che possono affaticare il server. Anche se la mod è solo lato client, a volte possono accadere cose strane quando il server controlla due volte le cose.

: Le mod che non sono ottimizzate possono a volte fare cose strane che possono affaticare il server. Anche se la mod è solo lato client, a volte possono accadere cose strane quando il server controlla due volte le cose. Pervertiti : Come abbiamo visto con l'apparizione accidentale di Chun-Li nuda in un torneo di Street Fighter, le mod NSFW possono danneggiare la reputazione o l'immagine di uno sviluppatore se circolano in rete.

: Come abbiamo visto con l'apparizione accidentale di Chun-Li nuda in un torneo di Street Fighter, le mod NSFW possono danneggiare la reputazione o l'immagine di uno sviluppatore se circolano in rete. Moderazione : Decidere cosa deve essere bannato e cosa invece è innocuo è un lavoro maledettamente impegnativo. È un compito ingrato che porta solo all'ipocrisia o a uno stupido incubo di pubbliche relazioni sulla "libertà di parola" contro il razzismo.

: Decidere cosa deve essere bannato e cosa invece è innocuo è un lavoro maledettamente impegnativo. È un compito ingrato che porta solo all'ipocrisia o a uno stupido incubo di pubbliche relazioni sulla "libertà di parola" contro il razzismo. Marchio : La visione artistica e la coerenza del marchio sono destinate a diluirsi quanto più si permette alle persone di alterare il modo in cui il gioco viene percepito.

: La visione artistica e la coerenza del marchio sono destinate a diluirsi quanto più si permette alle persone di alterare il modo in cui il gioco viene percepito. Legale : Molte mod violano design o risorse protette da copyright. È praticamente un oceano di controversie legali che ti attendeno dietro l'angolo.

: Molte mod violano design o risorse protette da copyright. È praticamente un oceano di controversie legali che ti attendeno dietro l'angolo. Mercato delle skin: La ragione più importante è che le vendite di skin diminuiscono se si hanno mod gratuite tra le opzioni. Gli studios non hanno intenzione di lasciare che si creino problemi con le loro entrate.

Ovviamente non tutti i team sono contrari alle mod, soprattutto se non vendono skin e se non hanno una componente multigiocatore competitiva che subisce danni tramite le mod. Anzi, alcuni videogiochi abbracciano le mod volutamente e inseriscono il supporto ufficiale (come ad esempio Skyrim).

