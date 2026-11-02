Thief: The Dark Project Remastered ha una data di uscita su PC e console: è vicina

Una delle pietre miliari assolute del genere stealth e delle simulazioni immersive si prepara a fare il proprio ritorno in una veste completamente rimodernata. Il publisher Atari, insieme agli studi di sviluppo Nightdive Studios ed Eidos Montreal, ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Thief: The Dark Project Remastered, riedizione aggiornata del capolavoro firmato originariamente nel 1998 da Looking Glass Studios.
Il titolo debutterà il prossimo 3 dicembre su una vasta gamma di piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (distribuito attraverso Steam, Epic Games Store e GOG).
Preordini aperti: Standard, Digital Deluxe ed edizioni fisiche
Contestualmente all'annuncio sono stati aperti i preordini per le varie versioni dell'opera:
- Standard Edition (29,99 €): comprende una copia del gioco base completo.
- Digital Deluxe Edition (34,99 €): include una copia del titolo, il diario illustrato della rimasterizzazione con i bozzetti e gli artwork di gioco, la colonna sonora ufficiale e un'anteprima del romanzo di Thief: The Dark Project.
Per gli appassionati delle copie da collezione su disco e cartuccia, sono state confermate anche le edizioni fisiche per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, la cui distribuzione sarà curata da Clear River Games.
Tutti i contenuti di Thief: Gold, comparto a 120 FPS e novità al gameplay
Questa rimasterizzazione raccoglie l'esperienza completa, integrando oltre al codice di Thief: The Dark Project anche tutte le missioni, gli aggiornamenti e i contenuti della celebre riedizione del 1999, Thief: Gold. I giocatori potranno quindi addentrarsi in un totale di 15 incarichi (le 12 ambientazioni su larga scala del capitolo base unite alle tre missioni supplementari di Gold, che approfondiscono la trama introducendo cinque nuove tipologie di avversari).
Resta centrale l'esplorazione di mappe labirintiche e prive di percorsi predefiniti, animate da un'intelligenza artificiale avanzata capace di udire i passi del ladro Garrett, dialogare e lanciare l'allarme, con ciascuna missione strutturata su tre gradi di difficoltà.
Sul fronte tecnico e qualitativo, il lavoro congiunto di Nightdive ed Eidos Montreal porta in dote una serie di aggiornamenti di rilievo:
- Comparto visivo e prestazioni: Supporto fino alla risoluzione 4K e 120 fotogrammi al secondo, texture e modelli rifiniti, animazioni aggiornate e piccoli interventi correttivi sul level design originale.
- Interfaccia e controlli moderni: Piena compatibilità con i moderni controller, supporto ai comandi di movimento e giroscopio, vibrazione e l'aggiunta di una comoda ruota delle armi e degli oggetti per selezionare rapidamente strumenti e gadget.
- Archivio storico e rigiocabilità: Introduzione del sistema dei trofei, un selettore delle missioni per ripetere qualsiasi livello già portato a termine e l'accesso al "Vault", una sezione speciale ricolma di materiali inediti e retroscena sullo sviluppo.
Vi lasciamo infine al trailer di Thief: The Dark Project Remastered che mostra il gameplay rinnovato e tanti furti.