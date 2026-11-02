Thief: The Dark Project Remastered ha una data di uscita su PC e console: è vicina

Il titolo debutterà il prossimo 3 dicembre su una vasta gamma di piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (distribuito attraverso Steam, Epic Games Store e GOG).

Una delle pietre miliari assolute del genere stealth e delle simulazioni immersive si prepara a fare il proprio ritorno in una veste completamente rimodernata. Il publisher Atari, insieme agli studi di sviluppo Nightdive Studios ed Eidos Montreal, ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Thief: The Dark Project Remastered , riedizione aggiornata del capolavoro firmato originariamente nel 1998 da Looking Glass Studios.

Preordini aperti: Standard, Digital Deluxe ed edizioni fisiche

Contestualmente all'annuncio sono stati aperti i preordini per le varie versioni dell'opera:

Standard Edition (29,99 €): comprende una copia del gioco base completo.

(29,99 €): comprende una copia del gioco base completo. Digital Deluxe Edition (34,99 €): include una copia del titolo, il diario illustrato della rimasterizzazione con i bozzetti e gli artwork di gioco, la colonna sonora ufficiale e un'anteprima del romanzo di Thief: The Dark Project.

I contenuti della Digital Deluxe Edition

Per gli appassionati delle copie da collezione su disco e cartuccia, sono state confermate anche le edizioni fisiche per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, la cui distribuzione sarà curata da Clear River Games.