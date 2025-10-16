vivo presenta OriginOS6: l’IA diventa personale e ridisegna l’esperienza mobile

Il brand vivo ha ufficialmente svelato OriginOS6, la più grande evoluzione della propria piattaforma software. Dopo il successo in Cina, il nuovo sistema operativo si prepara a un lancio globale, segnando il 30° anniversario del brand con una visione centrata su tre pilastri: fluidità, design e intelligenza artificiale . Secondo Shi Yujian, Senior Vice President e CTO di vivo, l'obiettivo è "reinventare il modo in cui le persone si connettono al mondo digitale", offrendo un'interazione più naturale e continua fra utente e dispositivo.

Fluidità costante e prestazioni intelligenti

Al cuore di OriginOS6 c'è il nuovo Origin Smooth Engine, capace di coordinare calcolo, archiviazione e display per mantenere un'esperienza stabile nel tempo. Il sistema 8+1 Ultra-Core Computing gestisce le operazioni più pesanti con priorità, migliorando del 18,5% la velocità di avvio delle app e dell'11% la stabilità del frame rate. L'innovativa funzione Snap-Up Engine assegna potenza di calcolo alle azioni più intense, mentre le ottimizzazioni grafiche Dual Rendering e Origin Animation assicurano movimenti naturali e reattività immediata. Non è un caso che il sistema abbia ottenuto la certificazione SGS per la fluidità a lungo termine, simulando cinque anni d'uso continuo.

OriginOS6 introduce un linguaggio visivo ispirato alla natura, basato sul concetto di "Origin Design". Ogni elemento, dai colori ai font, dalle icone ai materiali, è pensato per creare armonia visiva e chiarezza. Il nuovo font vivo Sans, compatibile con oltre 40 lingue, garantisce leggibilità ottimale, mentre le funzioni Dynamic Glow e Translucent Color aggiungono profondità e luminosità agli elementi dell'interfaccia. La schermata Home adotta un layout 4×7 con cartelle adattive e widget ridimensionabili, mentre le Flip Cards danno vita alle foto con animazioni dinamiche.