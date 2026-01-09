Divinity: confermati la modalità cooperativa e il modding, ma per vedere il gameplay c'è da aspettare

Nel corso di una sessione di domande e risposte con la comunità, Larian Studios ha confermato che Divinity , il suo prossimo gioco di ruolo, avrà una modalità cooperativa , come Baldur's Gate 3 . A dirlo è stato Bert van Semmertier, il direttore tecnico del gioco, rispondendo a una domanda molto diretta su questa amatissima caratteristica, che ha confermato anche il supporto per il modding. Peccato che per vedere il primo video di gameplay ci vorrà ancora un bel po' di tempo.

Cooperiamo

Precisamente, Van Semmertier ha dichiarato che "la modalità cooperativa sarà disponibile al lancio", anche se non è ancora del tutto chiaro quante persone potranno giocare insieme contemporaneamente. Questo dipenderà dalla dimensione finale del party.

Per quanto riguarda il modding, è stato detto che, dato che i giocatori potranno moddare Divinity, sarà possibile avere tutti i compagni in cooperativa che si desiderano, perché non esiste un "limite invalicabile" nel codice. Abbiamo inoltre appreso che "la telecamera funzionerà in modo molto simile a quella di Baldur's Gate 3", con un approccio "ibrido" tra visuale dall'alto e in terza persona.

L'unica cattiva notizia, anche se potevamo aspettarcela, è che non si sa quando vedremo il primo video di gameplay. Vincke ha spiegato che il team è "in piena fase di produzione, ma ha ancora una montagna di lavoro da fare". Questo significa che chiedere una data è davvero prematuro. "Lo vedremo", ha chiosato Vincke, ma senza aggiungere altro.

Dallo stesso AMA, abbiamo appreso che il sistema di bottino di Divinity ricalcherà quello di Baldur's Gate 3 e che nel gioco non ci sarà arte creata usando l'intelligenza artificiale generativa.