ASUS BTF: la rivoluzione senza cavi nel mondo dei PC da gaming

L'assemblaggio di un PC è un'attività che richiede certamente precisione e attenzione ai dettagli. Ma c'è un elemento che, per quanto ci si sforzi nella cura, spesso rovina l'estetica di una configurazione perfetta: i cavi. ASUS ha deciso di affrontare questo problema con la sua innovativa linea di prodotti BTF (Back to the Future), progettata per eliminare i cavi dal campo visivo, spostandoli sul retro dei componenti.

Abbiamo avuto l'opportunità di mettere le mani su alcuni di questi componenti hardware: la scheda madre ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi White Edition; la scheda video ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti SUPER BTF, sempre White Edition; ed il case ASUS TUF Gaming GT302 ARGB White Edition.

ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi White Edition

La scheda madre ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi White Edition è caratterizzata dall'assenza di connettori frontali, fatta eccezione per quello dedicato al dissipatore della CPU, che si trova nella parte alta della scheda madre. Tutti gli altri connettori, inclusi quelli per l'alimentazione della CPU, le ventole e le porte USB, sono posizionati sul retro, in modo da essere facilmente accessibili dai cavi dell'alimentatore e sparire completamente alla vista. Si tratta di una motherboard con socket Intel LGA 1700, pronta per i processori Intel Core di 14a e compatibile con la 13a e 12a generazione Intel Core. La scheda include anche un connettore PCIe ad alta potenza per la scheda grafica, che eroga fino a 600 watt attraverso la scheda madre ed ha un comodo sistema di sgancio della GPU così da poter evitare anche l'alimentazione della scheda video attraverso i soliti adattatori 6+2 pin oppure il nuovo 12VHPWR. Chiude il quadro la connettività WiFi 7 con ASUS WiFi Q-Antenna e ingresso Ethernet Intel 2,5 Gb con TUF LANGuard.

ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti SUPER BTF

La scheda video ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti SUPER BTF utilizza il già citato connettore PCIe High-Power al posto del classico 12VHPWR, eliminando così un altro cavo ingombrante e semplificando la gestione dei cavi. È una GPU molto potente con ben 16 GB di VRAM e ottime prestazioni anche in 4K. Qui in un'elegante versione bianca, per completare un setup full white.

ASUS TUF Gaming GT302 ARGB White Edition

Per completare il setup BTF, abbiamo utilizzato il case ASUS TUF Gaming GT302 ARGB White Edition, dotato di tagli specifici per i connettori posteriori dei componenti BTF e disponibile anche nella classica versione nera. Il case offre un'ottima gestione dei cavi, con guide preinstallate e ampio spazio sul retro, essenziale in una configurazione dove tutti i cavi sono concentrati in un unico punto. Inoltre presenta un design accattivante, con un pannello frontale in mesh, quattro ventole preinstallate di tipo ARGB da 140 mm che garantiscono un eccellente airflow e il pannello laterale in vetro temperato facilmente rimovibile.

Altre componenti non BTF

Infine abbiamo aggiunto il sistema di dissipazione All-In-One ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition che, pur non essendo parte della linea BTF, è comunque in tinta con il resto della configurazione.

Le altre componenti non richiedono specifiche particolari, se non quelle di semplice compatibilità con la scheda madre. Per il processore abbiamo quindi scelto un Intel i7-14700K, mentre le RAM sono due blocchi da 16GB CORSAIR VENGEANCE DDR5 da 6000MHz CL36 (modello CMK32GX5M2E6000C36). L'SSD è un Samsung 990 EVO NVMe M.2 da 1 TB. L'alimentatore, infine, è un comune alimentatore modulare da 850W con certificazione 80 Plus Gold e compatibilità ATX 3.0 e PCIe 5.0, quindi con il connettore 12VHPWR da 600W.