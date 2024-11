Avatar: Frontiers of Pandora ora supporta PS5 Pro con una nuova modalità grafica, vediamo i dettagli

In concomitanza con il lancio dell'espansione Secrets of the Spire di Avatar: Frontiers of Pandora, Massive Entertainment ha pubblicato anche un aggiornamento che ha aggiunto il supporto nativo a PS5 Pro con una nuova modalità grafica chiamata "60 FPS Quality Mode".

Come suggerisce il nome, si tratta di una via di mezzo tra i preset già disponibili in precedenza. Di conseguenza, su PS5 Pro sarà possibile giocare a 60 fps con una risoluzione dinamica upscalata in 4K. A tal proposito, la vecchia modalità Quality presentava un rendering che oscillava tra i 1296p e i 1800p, ma le note degli sviluppatori parlano di una risoluzione interna aumentata. Inoltre, ora l'upscaling è eseguito tramite PSSR (anziché l'FSR 2), il che dovrebbe garantire "una migliore qualità e performance".