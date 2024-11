Sony lancia AstroBotXMas: il Calendario dell'Avvento PlayStation con Astro Bot

Come vuole la tradizione, ogni giorno ci sarà una nuova casella da scoprire e ognuna di queste porterà delle sorprese, con alcune che risultano essere "più magiche di altre, consentendo di accedere a dei concorsi a premi veramente straordinari.

Il Calendario dell'Avvento #AstroBotXMas è "un'esperienza unica che ogni giorno regalerà emozioni, sorprese e, per alcuni fortunati, premi davvero straordinari ", annuncia Sony, con Astro Bot a fare da compagnia di viaggio in questo avvicinamento al Natale 2024, con un'avventura natalizia piena di magia e divertimento.

Ci avviciniamo a grandi passi al Natale, e Sony ha deciso che rinnovare l'antica tradizione del Calendario dell'Avvento con un'iniziativa tutta a tema PlayStation , incentrata in particolare su Astro Bot: AstroBotXMas è l'iniziativa natalizia ufficiale che consente di ottenere bonus e vincere premi.

Tutto sul profilo Instagram di PlayStation Italia

L'iniziativa si basa sui social di Sony PlayStation, e in particolare sul profilo Instagram di PlayStation Italia. Ogni giorno, sul profilo in questione, una nuova casella video del calendario si aprirà, rivelando contenuti esclusivi e momenti speciali dedicati alla community.



Seguendo la sua evoluzione giorno per giorno, il calendario nasconderà al suo interno ben 8 giornate davvero uniche, in cui la sorpresa non sarà solo digitale.

Partecipando al concorso durante queste giornate speciali, potreste vincere premi eccezionali: PS5 Digital e PS5 Pro, accessori come il DualSense Fortnite, Astro Bot e l'intera Collezione Chroma, PlayStation Portal, PSVR 2, le Cuffie Pulse Elite e ancora giochi come LEGO Horizon Adventures, Astro Bot e oggetti da collezione del 30° Anniversario PlayStation.

Astro Bot sarà il protagonista di questo magico viaggio, comparendo in ogni casella mentre esplora un mondo festoso e colorato, in quello che è un modo per celebrare le festività con la community PlayStation e invitare a giocare e sognare con l'avvicinarsi del Natale.

Trovate tutte le informazioni sul concorso a questo indirizzo.