Google ha un sito con scacchi generati dall'IA e lavora a un nuovo bot di Gemini

Il sito web permette agli utenti di descrivere l'aspetto desiderato per i pezzi bianchi, che vengono poi generati dal modello IA Imagen 3. Il sistema crea automaticamente un set di pezzi correlato per il nero, offrendo un'esperienza di gioco unica e personalizzata. Ad esempio, se si richiedono pezzi a tema fantascientifico, l'IA potrebbe generare pezzi a tema fantasy per l'avversario.

I limiti degli scacchi IA di Google

Nonostante la sua originalità, il sito presenta alcune limitazioni. Le funzionalità sono basilari: è possibile scegliere tra tre livelli di difficoltà e due controlli del tempo, ma non si possono rivedere le mosse passate o visualizzare i pezzi catturati. La vista predefinita della scacchiera è isometrica, il che può risultare disorientante per i giocatori abituati alla vista dall'alto verso il basso, sebbene sia possibile modificarla nelle impostazioni. Inoltre, al momento il sito GenChess non è disponibile in Italia.

Un esempio di set di scacchi generati con l'IA da The Verge

Oltre al sito web, Google ha annunciato l'arrivo di un bot di scacchi all'interno di Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale. Gli utenti potranno giocare digitando le proprie mosse e Gemini aggiornerà la scacchiera di conseguenza. Al momento, non è chiaro se Gemini sarà in grado di valutare accuratamente le posizioni sulla scacchiera, dato che il chatbot ha mostrato alcune difficoltà in questo ambito. La nuova funzionalità sarà disponibile a dicembre per gli abbonati a Gemini Advanced.

E mentre Gemini arriva su Spotify, diteci: vi piacerebbe mettere alla prova l'IA con gli scacchi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.