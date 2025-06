Il gioco gratis di Epic Games Store del 19 giugno è stato svelato: è un'ottima avventura investigativa

Nel frattempo, è stato messo a disposizione il gioco gratis di oggi, 12 giugno , ovvero Two Point Hospital, un ottimo gestionale che ci mette alla guida di un bizzarro ospedale consentendoci di controllare ogni aspetto della struttura, il tutto caratterizzato da uno stile alquanto umoristico.

Potete trovare il gioco in questione a questo indirizzo su Epic Games Store, ma potrà essere scaricato gratuitamente solo a partire dal 19 giugno fino al 26 dello stesso mese , quando poi verrà sostituito dall'offerta successiva nel piano settimanale dello store di Epic.

Come ogni settimana, anche questo giovedì arrivano novità e regali da parte di Epic Games Store , che ha anche annunciato il gioco gratis del 19 giugno oltre a mettere a disposizione quello previsto per oggi: la prossima settimana potremo dunque scaricare gratuitamente The Operator , una sorta di avventura investigativa strutturata come una simulazione di detective.

Una simulazione di detective

Sviluppato da Bureau 81, The Operator ci mette nei panni di un agente dell'FDI in una tipica giornata da "operatore", con casi da risolvere analizzando prove e testimonianze, ricostruendo gli eventi e sfruttando software e strumenti di indagine avanzati per costruire teorie e trovare i colpevoli.

Uno screenshot di The Operator

Tutto il gioco si svolge all'interno di una complessa interfaccia che consente di analizzare filmati, prove, interrogatori, scene del crimine e altri documenti, alla ricerca di indizi ed elementi da comporre per ricostruire gli eventi alla base dei vari casi.

In qualità di agenti dell'FDI, abbiamo accesso a varie banche dati e possiamo dunque contare su una notevole libertà di azione nella ricerca di informazioni e nella selezione di queste, in modo da poter costruire le teorie ed eventualmente validarle con le prove riscontrate, cercando in questo modo di risolvere i diversi casi proposti dall'agenzia.