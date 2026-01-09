0

Code Vein 2 mostra un inquietante boss nel trailer del Blinded Resurgence Offspring

Code Vein 2 torna a farsi vedere con un nuovo trailer con gameplay che mostra in particolare lo scontro con un inquietante boss, dando modo di vedere alcune caratteristiche.

09/01/2026
Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Code Vein 2, in questo caso incentrato su un boss chiamato Blinded Resurgence Offspring e alquanto inquietante, facendo anche notare alcuni elementi del gameplay.

Così come il primo Code Vein, anche il seguito è costruito come un action RPG che presenta sfide di notevole livello, tanto da avvicinarsi al genere souls-like, per così dire, specialmente negli scontri con i boss più inquietanti e impegnativi.

Una di queste sfide è quella mostrata in questo trailer, a quanto pare, con un mostro evidentemente ispirato all'iconografia mitologica orientale e in grado di attaccare con un'enorme katana.

Uno scontro epico

Nel video possiamo vedere come si svolge uno scontro tipico contro un boss in Code Vein 2: la creatura è in grado di scagliare colpi di notevole potenza, ma ha dei pattern di attacco che vanno studiati in modo da poter elaborare una strategia di contrattacco, sfruttando le eventuali debolezze e aperture che emergono durante lo scontro.

Non è certo una missione facile, considerando la violenza e velocità dimostrata dalla creatura, in grado di muoversi in maniera anche piuttosto imprevedibile.

On precedenza abbiamo visto trailer dedicati a vari personaggi come Holly Asturias e Valentin Voda, oltre Sun lungo gameplay trailer che ha introdotto la demo per la creazione del personaggio.

In Code Vein 2 ci troviamo ad esplorare tue linee temporali diverse, con decisioni e battaglie che portano riflessi dall'una all'altra e introducendo così una caratteristica particolare nella serie. Oltre a questo, tornano anche gli elementi tipici di Code Vein come la possibilità di assorbire il sangue dei nemici per sbloccare nuove abilità per il protagonista.

