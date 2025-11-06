Epic Games Store svela i giochi gratis del 13 novembre e sono entrambi molto interessanti

La prossima mandata di regali sarà dunque disponibile a partire da giovedì prossimo, 13 novembre, quando al posto dei titoli attuali troveremo i due titoli suddetti, dunque se siete interessati alle offerte di oggi ricordatevi di riscattarle entro questa settimana.

Come da tradizione, anche questo giovedì l' Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis che verranno distribuiti per la prossima settimana, ovvero quelli in arrivo il 13 novembre e si tratta di ScourgeBringer e Songs of Silence, due giochi davvero molto interessanti.

ScourgeBringer e Songs of Silence

ScourgeBringer è un action platform con elementi roguelite, un altro frutto dell'ibridazione che di recente sta portando a ottimi risultati, in particolare per quanto riguarda l'uso del roguelike e derivati. In effetti, in questo caso siamo più vicini al platform con qualche elemento da metroidvania, nel quale l'esplorazione libera di un vasto mondo si alterna alla necessità di combattere costantemente con un'enorme quantità di nemici.

Il gameplay è estremamente veloce e dinamico in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento, basato su pochi ma efficaci colpi da sferrare con forza e precisione, sia a terra che in aria, con la minaccia costante di essere eliminati e dover ripartire (non propriamente dall'inizio, trattandosi in questo caso di un rogue-lite).

Songs of Silence mette insieme lo strategico classico in stile fantasy con l'Art Nouveau, mettendo in scena un solido ogameplay classico ma caratterizzato anche da uno stile grafico molto particolare, in grado di dare una certa identità al tutto.

Con una Campagna single player a carattere narrativo e la possibilità di impegnarsi anche nelle schermaglie in multiplayer, Songs of Silence si affida agli elementi classici di questa tipologia di gioco ma calati in uno stile peculiare, mettendo insieme l'affidabilità rodata dello strategico ad alcune scelte piuttosto inusuali.