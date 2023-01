Disney Dreamlight Valley aggiunge Simba, Olaf, Mirabel e non solo nei prossimi aggiornamenti

Disney Dreamlight Valley è pronto ad aggiornarsi anche in questo 2023. Gli update in arrivo includeranno nuovi personaggi, come Simba da Il Re Leone, Olaf da Frozen, Mirabel da Encanto e non solo.

La roadmap include una serie di contenuti come "nuovi reami" da esplorare, ovvero i mondi in-game che possiamo visitare come parte della storia di Disney Dreamlight Valley. Ovviamente non mancheranno nuovi contenuti estetici, come vestiti e mobili.

Gameloft Montreal ha anche confermato che è in arrivo una delle caratteristiche più richieste del gioco, il supporto al multigiocatore, anche se la roadmap non ha offerto alcuna tempistica specifica per l'aggiunta di questa funzionalità.

Disney Dreamlight Valley, che deve ancora arrivare alla versione 1.0, ha già aggiunto Scar, Stitch, Woody e Buzz Lightyear dopo il suo debutto in Accesso Anticipato lo scorso anno. Sono stati anche apportati miglioramenti alla Quality of Life.

Ricordiamo poi che Disney Dreamlight Valley dovrebbe diventare free to play nel corso di quest'anno, anche se per il momento non è stato indicato esattamente quando.

Vi ricordiamo poi che un aggiornamento per l'inventario è in arrivo, ci sarà più spazio.