WhatsApp Business: disponibili le chiamate vocali per le grandi aziende, Meta testa gli agenti IA

Recentemente vi abbiamo parlato del multi-account per iOS, funzionalità che permette di alternare gli account senza doversi disconnettere, semplificando quindi le comunicazioni personali e professionali. Ebbene, Meta sta testando anche le chiamate vocali su WhatsApp Business , nello specifico per le grandi aziende (di seguito vi spiegheremo meglio). Inoltre, verranno aggiunte diverse funzioni basate sull'IA, in modo da assistere i clienti. Ecco di cosa si tratta.

Agenti vocali IA

Meta ha intenzione di introdurre le chiamate vocali in entrata e uscita, ma verranno implementate anche altre funzioni. Tra queste figura la possibilità di consigliare prodotti agli utenti, tramite agenti IA, ma non è stato specificato se tutto ciò abbia un costo per le aziende, escludendo le funzioni di messaggistica e il guadagno attraverso gli annunci pubblicitari click-to-WhatsApp.

Ovviamente i clienti potranno parlare direttamente con l'azienda in questione, effettuando o ricevendo chiamate, quindi la creazione di un agente vocale è aggiuntiva. In quest'ultimo caso si possono abilitare le pipeline vocali e creare un assistente IA attraverso startup come Phonic, ElevenLabs, Vapi e altre ancora.

Le chiamate vocali su WhatsApp Business

È necessario fare una precisazione: gli account delle piccole imprese possono già usufruire delle chiamate vocali, a differenza delle grandi aziende. Quest'ultime potranno attivare la funzione nelle prossime settimane tramite l'API. Inoltre, dopo una conversazione iniziale, l'IA può rispondere ad eventuali domande successive o fornire aggiornamenti. I clienti business possono già iniziare ad accedere a queste funzioni; la disponibilità ufficiale si concretizzerà nelle prossime settimane per una fascia più ampia di utenti.