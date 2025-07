Google Calendar arriva su Apple Watch: cosa offre la nuova app

La notizia, riportata da 9to5Google, conferma l'intenzione di ampliare la presenza del proprio ecosistema anche su dispositivi concorrenti. Stando a quello che abbiamo visto, l'applicazione si presenta come un'estensione della versione per iPhone, ma con una serie di limitazioni. Nonostante ciò, permette agli utenti di avere accesso rapido agli eventi in programma e alle attività giornaliere direttamente dal polso.

Dopo una lunga assenza dallo sviluppo attivo su watchOS, Google torna a investire nella piattaforma di Apple con un nuovo lancio. È in fase di distribuzione una versione dell'app Google Calendar pensata per Apple Watch , che va ad aggiungersi alle poche applicazioni già disponibili firmate dal colosso di Mountain View.

Google Calendar su Apple Watch

L'esperienza offerta da Google Calendar su Apple Watch si concentra sull'essenziale. Permette di visualizzare gli eventi della settimana corrente, completi di orario e luogo, insieme a un elenco di attività provenienti da Google Tasks. La schermata mostra in alto il giorno corrente e consente uno scorrimento verticale per consultare appuntamenti e impegni futuri. Tuttavia, l'interazione è limitata: selezionando un evento, è possibile visualizzare solo informazioni di base, mentre per i dettagli completi viene richiesto di aprire l'app sullo smartphone. Non è poi possibile creare nuovi eventi dallo smartwatch.

Google Calendar su Apple Watch: ogni appuntamento o attività ha una sua scheda con codice colore che mostra l'orario in alto, seguito dal nome e dal luogo; un tocco sulla scheda permette di visualizzare maggiori dettagli (fonte: 9toGoogle)

Questa versione per watchOS riprende molte delle funzionalità già note agli utenti di Wear OS: non si tratta quindi di un'app profondamente rinnovata, ma piuttosto di un adattamento che mira a offrire coerenza tra le due piattaforme. Tra le funzionalità aggiuntive si segnalano due complications, ovvero elementi interattivi da aggiungere al quadrante dell'orologio. La prima, denominata "Today's date", mostra il giorno della settimana in forma abbreviata e la data; la seconda, "What's next", segnala il prossimo evento in programma e può essere integrata in diverse configurazioni grafiche, tra cui cerchio, rettangolo o widget nello Smart Stack. Entrambe permettono l'apertura diretta dell'app.

Al momento, Google Calendar si affianca alle tre app già disponibili per Apple Watch: Maps, YouTube Music e Google Keep. Nonostante questa novità, va sottolineato che l'app Calendario integrata in watchOS supporta già la sincronizzazione con gli account Google, offrendo spesso un livello di dettaglio superiore.

