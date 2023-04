Luna Abyss: abbiamo provato un FPS per chi non vuole troppe complicazioni

Gironzolando per quei luoghi e massacrando nemici, poi, ci è venuto in mente anche Doom 3, un classico di vent'anni fa che prese per la serie di id Software una direzione abbastanza diversa da quella del reboot uscito nel 2016. Quando lo menzioniamo, risulta chiaro che rimandare a un modo differente di fare FPS è parte dello spirito alla base del progetto. Provando Luna Abyss abbiamo pensato ad uno sparatutto in prima persona per chi ama Doom, ma si è sentito sommerso dalla complessità, abbondanza, frenesia di Doom Eternal e vuole qualcosa di più semplice, diretto, approcciabile. E in che modo cerca di ottenere questo risultato? Tramite il lock della mira, ma soprattutto tramite un'altra fonte d'ispirazione: il bullet hell.

Il rappresentante del team di sviluppo presente alla nostra prova durante la Game Developers Conference 2023 ha confermato Blame come fonte d'ispirazione e ha pure rilanciato buttandoci dentro Neon Genesis Evangelion, richiamato da certi spunti tematici di ciò che racconta il gioco, ma anche dalla forma che assumono alcuni boss. Ma alla radice di Luna Abyss non c'è solo il Giappone e, per esempio, Bonsai Collective confessa una forte ispirazione agli ambienti di Destiny 2 e al modo in cui ti guidano nei loro spazi ridotti per poi proiettarti improvvisamente su aperture enormi, soverchianti, ma che danno anche un'impressione di solidità, concretezza, di luoghi vissuti.

La prima cosa che ci ha colpiti nell'avvicinarci alla postazione di prova per Luna Abyss è l'estetica. Lo sparatutto in prima persona sviluppato da Bonsai Collective ci proietta dentro costruzioni verticali dalle dimensioni infinite, cupe, opprimenti, immerse in un'atmosfera straniante, che fanno venire in mente tanti punti di riferimento. Di primo acchito, c'è venuto in mente Blame, il manga di Tsutomu Nihei a cui si pensa osservando queste grotte e questi edifici dalle altezze vertiginose e le varie creature che le popolano, con le loro figure grottesche, dark, i loro volti virati al bianco che spiccano fra le ombre.

Pioggia di proiettili

La pioggia di proiettili che ci viene scaricata addosso in Luna Abyss è significativa, ma il bello è che viene voglia di lanciarsi nel macello, invece di correre a nascondersi

Semplificando un po', si può dire che i bullet hell siano quegli sparatutto bidimensionali, per lo più giapponesi, in cui l'astronave viene sommersa da proiettili e il cuore del gioco sta nell'imparare a schivare tutto. È un genere che ha fra l'altro influenzato diverse produzioni di vario tipo e forse l'esempio più "grosso" recente è quello di Returnal. Luna Abyss si iscrive al club ma, come detto, lo fa tramite alcuni accorgimenti particolari. Nel gioco di Bonsai Collective, la mira non è completamente libera: basta avere lo sguardo piazzato nelle vicinanze di un nemico e, quando si preme il tasto di fuoco, il mirino va a piazzarsi in lock sull'avversario. Non stiamo quindi parlando di un gioco in cui bisogna essere abili, rapidi e precisi nel abbattere i nemici. Non stiamo, appunto, parlando di Doom Eternal. Questo, rende l'azione più approcciabile e immediata, ma allo stesso tempo apre le porte a quello che è il vero cuore degli scontri.

Lo scrollarsi di dosso l'esigenza di prendere la mira in maniera precisa, infatti, permette di concentrarsi sul movimento, sui salti, sugli spostamenti laterali, sulle schivate, eventualmente anche sull'uso di coperture (che, comunque, sembrano essere meno importanti rispetto a quanto accade negli FPS tradizionali). Ed è importante farlo, perché i nemici, anche quelli più deboli e "standard", possono scatenare raffiche di proiettili piuttosto corpose e diventa quindi fondamentale sapersi muovere per schivare i colpi, il tutto mentre si continua a sparare sui nemici.

Il trailer di Luna Abyss mostra ambientazioni dal taglio un po' diverso e rassicura quindi su un minimo di varietà

Questa attenzione al lato "difensivo" dell'azione dona agli scontri di Luna Abyss un'identità tutta particolare. Come detto, una volta capita la natura delle battaglie, ci si ritrova a usare molto raramente ripari per proteggersi dai proiettili, perché questi si muovono a una velocità assolutamente gestibile ed è quindi possibile lanciarsi in slalom improbabili fra i colpi mentre si sparano raffiche letali con esiti spettacolari. Ci vuole qualche minuto per prendere il ritmo e levarsi di dosso gli automatismi che ci portiamo dietro da altri giochi, ma provando la demo ci siamo ritrovati a trovare abbastanza velocemente il passo giusto e abbiamo finito per divertirci parecchio. Anche perché c'è una serie di trovate e accorgimenti aggiuntivi che hanno variato l'esperienza e, soprattutto, fanno ben sperare sulla capacità del gioco di mantenersi fresco per tutta la sua durata.