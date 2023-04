Dying Light 2: l'aggiornamento "Gut Feeling" è disponibile, ecco le novità

Techland ha pubblicato l'aggiornamento "Gut Feeling" di Dying Light 2: Stay Human, che ha introdotto vari cambiamenti e contenuti, tra cui la trasmogrificazione dell'equipaggiamento e varie migliorie al sistema di combattimento. Le novità dell'aggiornamento gratuito sono state riassunte in un trailer, che potrete vedere di seguito.

Come anticipato, il sistema di combattimento ha subito delle modifiche perlopiù estetiche per far sembrare i colpi e gli smembramenti più realistici. In particolare, secondo Techland "i giocatori ora hanno più modi per tagliare e smembrare gli arti dei nemici con rumori intensi della rottura delle ossa, rappresentazioni strabilianti dei danni inflitti ed effetti visivi, rendendo la brutalità ancora più gratificante dal punto di vista della fisica e del gore! "

Inoltre è stato aggiunto il nuovo avamposto Pilgrim, dove i giocatori possono attivare taglie, tenere traccia degli eventi della community e ottenere token omonimi. Questi ultimi si possono utilizzare per compare armi, abbigliamento e amuleti unici. Ogni settimana le taglie dell'avamposto cambiano, con maggiori dettagli sul portale www.pilgrimoutpost.com.

Da ora i giocatori possono anche modificare a piacere l'estetica dell'equipaggiamento, senza modificarne le statistiche. È stato introdotto anche un nuovo sistema di crafting delle armi tramite degli schemi, che si possono ottenere esplorando la città o come ricompensa per varie attività. Ogni schema si può potenziare, aumentando di conseguenza anche le statistiche delle armi.

Non solo, l'aggiornamento Gut Feeling ha dato il via all'evento "Viral Rush", che proseguirà fino al 4 maggio. Completando le sfide provoste, riceverete il Rahim Bundle, che include 2 skin esclusive e un'arma ispirate a questo personaggio.