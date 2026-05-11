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TikTok lancerà nel Regno Unito un abbonamento mensile per eliminare la pubblicità e limitare l’uso dei dati personali; presto anche in Italia?

TikTok introdurrà nel Regno Unito un abbonamento opzionale che rimuoverà la pubblicità e impedirà l'utilizzo dei dati personali per scopi pubblicitari.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/05/2026
TikTok

TikTok si prepara a introdurre nel Regno Unito una nuova formula in abbonamento pensata per gli utenti che desiderano utilizzare la piattaforma senza annunci pubblicitari. La novità sarà disponibile nei prossimi mesi e potrà essere sottoscritta esclusivamente dagli utenti che abbiano compiuto almeno 18 anni. Il costo del servizio sarà di 3,99 sterline al mese.

In cambio, gli iscritti potranno navigare all'interno dell'app senza visualizzare inserzioni pubblicitarie nel feed e, secondo quanto dichiarato dall'azienda, i loro dati non saranno utilizzati per finalità pubblicitarie.

L'iniziativa si inserisce nel cosiddetto modello "pay or consent", che offre agli utenti la possibilità di scegliere tra l'utilizzo gratuito con pubblicità personalizzata e un'opzione a pagamento senza annunci.

L'abbonamento per TikTok e il modello adottato già da Meta

Chi non aderirà all'abbonamento continuerà a utilizzare TikTok gratuitamente e riceverà annunci personalizzati come avviene oggi. La società ha precisato che, al di là della presenza o meno delle inserzioni, l'esperienza d'uso della piattaforma resterà sostanzialmente invariata.

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Il modello ricorda quello già adottato da Meta nel Regno Unito per Facebook e Instagram, introdotto dopo un acceso dibattito regolatorio in Europa. TikTok aveva già avviato i primi test di questa soluzione nel 2023, quando alcune immagini trapelate avevano mostrato un'opzione simile con un prezzo indicativo di 4,99 dollari al mese.

L'abbonamento a TikTok arriverà anche in Italia?

Secondo Kris Boger, managing director di TikTok per il Regno Unito, la pubblicità sulla piattaforma continua a sostenere migliaia di imprese britanniche, aiutandole a raggiungere nuovi clienti, aumentare le vendite e creare occupazione. La nuova formula, ha spiegato, offrirà agli utenti un maggiore controllo sul modo in cui desiderano interagire con il servizio.

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Al momento non sono stati annunciati dettagli su un eventuale lancio in altri mercati. Tuttavia, considerando i precedenti test e l'interesse crescente verso modelli alternativi alla pubblicità personalizzata, non è escluso che TikTok possa estendere in futuro questa opzione anche ad altri Paesi.

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