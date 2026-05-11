TikTok lancerà nel Regno Unito un abbonamento mensile per eliminare la pubblicità e limitare l’uso dei dati personali; presto anche in Italia?

TikTok si prepara a introdurre nel Regno Unito una nuova formula in abbonamento pensata per gli utenti che desiderano utilizzare la piattaforma senza annunci pubblicitari. La novità sarà disponibile nei prossimi mesi e potrà essere sottoscritta esclusivamente dagli utenti che abbiano compiuto almeno 18 anni. Il costo del servizio sarà di 3,99 sterline al mese.

In cambio, gli iscritti potranno navigare all'interno dell'app senza visualizzare inserzioni pubblicitarie nel feed e, secondo quanto dichiarato dall'azienda, i loro dati non saranno utilizzati per finalità pubblicitarie.

L'iniziativa si inserisce nel cosiddetto modello "pay or consent", che offre agli utenti la possibilità di scegliere tra l'utilizzo gratuito con pubblicità personalizzata e un'opzione a pagamento senza annunci.