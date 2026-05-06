Final Fantasy 7 Rebirth è un miracolo su Nintendo Switch 2? Parla Digital Foundry

Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 è una conversione miracolosa? Stando all'analisi che Digital Foundry ha effettuato sulla base della demo del gioco, disponibile anche per Xbox Series X|S, Square Enix ha fatto davvero un ottimo lavoro... ma niente miracoli.

Se infatti l'open world è stato riprodotto in maniera notevole sulla console ibrida giapponese, con acqua, superfici lucide e ambienti capaci di riflettere correttamente le luci, nonché un'ottima densita dei PNG nelle aree più affollate, non mancano i compromessi.

Alcuni si notano sull'effettistica, altri - più marcati - su aspetti come le texture (spesso "morbide" e viziate da artefatti di compressione), la qualità delle ombre, la distanza visiva e il livello di dettaglio generale, specie nelle sequenze di intermezzo dove questi elementi risultano ben visibili.

Per quanto riguarda poi le prestazioni, Final Fantasy 7 Rebirth punta ai 30 fps su Nintendo Switch 2 ma non sempre riesce a mantenerli in maniera stabile, soffrendo di occasionali cali all'interno degli scenari più complessi e popolati.

In modalità portatile, poi, lo scaler dinamico interviene in maniera più aggressiva e così la grafica risulta inevitabilmente meno nitida, presentando artefatti in particolare su capelli e piccoli dettagli.