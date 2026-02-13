Il gameplay di God of War: Sons of Sparta e il primo dietro le quinte in video

IGN ha pubblicato un video con i primi minuti di gameplay di God of War: Sons of Sparta, l'action platform bidimensionale annunciato nel corso dello State of Play, che è stato presentato anche nel dietro le quinte ufficiale con gli sviluppatori di Mega Cat Studios.

In questo filmato, il game director Zack Manko ha rivelato che il progetto è nato da una semplice e-mail che il suo team ha inviato a Santa Monica Studio, tentando il tutto per tutto ma senza la minima speranza di ricevere una risposta. Risposta che però è arrivata e ha cambiato tutto.

L'idea proposta da Mega Cat Studios era appunto quella di rivisitare God of War in chiave retrò, come se fosse uscito sulla prima PlayStation: una sorta di episodio zero in pixel art che, a quanto pare, ha colpito nel segno, dando vita a una collaborazione strettissima, votata a garantire la realizzazione di un'esperienza di grande spessore.

God of War: Sons of Sparta esplora un capitolo inedito della vita di Kratos, mettendo al centro il suo rapporto con il fratello Deimos, nell'ambito di una storia che avrà conseguenze profonde sul destino del protagonista.