Marvel's Spider-Man 2 e il cambio di volto per Peter Parker: 'fatevene una ragione', dice l'attore

Il profondo cambiamento effettuato all'aspetto di Peter Parker in Marvel's Spider-Man Remastered ha portato a diverse polemiche, ma l'attore che interpreta il protagonista nel motion capture, Yuri Lowenthal, ha voluto tagliare corto con queste critiche raccomandando a tutti di "passare oltre" e farsene una ragione.

Come probabilmente ricorderete, dopo il primo Marvel's Spider-Man su PS4, Sony e Insomniac hanno adottato la strana idea di modificare profondamente il volto di Peter Parker in occasione della versione rimasterizzata per PS5. Non si è trattato tanto di un'evoluzione tecnica, quanto di una scelta stilistica.

Il nuovo Peter Parker appare più giovane dell'originale, ma quello che probabilmente conta è che sembra più vicino all'aspetto di Tom Holland, sui cui evidentemente Sony ha voluto puntare particolarmente anche sul fronte dei videogiochi.