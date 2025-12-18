Mimesis ha venduto più di un milione di copie, si festeggia con un aggiornamento

In concomitanza con il traguardo commerciale, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento che introduce importanti novità, tra cui sistemi di potenziamento dell'equipaggiamento, comportamenti AI migliorati e quattro nuove emote. Il gioco riceverà inoltre uno sconto del 20% durante i Saldi Invernali di Steam , attivi fino al 5 gennaio 2026.

Mimesis ha venduto più di un milione di copie in 50 giorni dal lancio in accesso anticipato su Steam . L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo ReLU Games e dall'editore Krafton.

Un successo

Mimesi è un horror cooperativo che ruota attorno a una creatura guidata da un'IA capace di imparare dai comportamenti dei giocatori. I quattro membri del team devono recuperare risorse, riparare il tram per la fuga e coordinarsi mentre si trovano sotto pressione, con il nemico che si adatta alle loro mosse in tempo reale, generando situazioni imprevedibili a ogni partita.

Con questo risultato, MIMESIS diventa il secondo gioco da oltre un milione di copie di KRAFTON nel 2025, dopo il buon debutto in Early Access di inZOI. Il titolo ha mantenuto un forte slancio grazie al passaparola, alle recensioni positive degli utenti e alle campagne con i content creator. Attualmente vanta una valutazione "Molto positiva" su Steam, con il 91% di recensioni positive negli ultimi 30 giorni, ed è arrivato al primo posto nella classifica dei titoli più venduti su Steam in Giappone.

La diffusione di clip create dai giocatori ha ulteriormente amplificato la visibilità del gioco, portando Mimesis a raggiungere la vetta della categoria Gaming su YouTube in diversi mercati.

Il successo del gioco è particolarmente significativo considerando il suo modello di sviluppo. Nato nel 2024 come prototipo realizzato da soli quattro sviluppatori, Mimesis è approdato in Early Access in meno di un anno. Oggi il team di ReLU Games conta in media circa 20 dipendenti, con un approccio produttivo agile che punta a validare rapidamente le idee migliori e a rifinirle attraverso aggiornamenti frequenti.

Il titolo rimane in sviluppo attivo, con il team impegnato a migliorare ulteriormente i comportamenti dell'IA, ampliare i contenuti e integrare il feedback dei giocatori.