Playstation Portal, in una splendida colorazione nera, è in offerta su Amazon (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante: Playstation Portal viene messa in offerta con uno sconto attivo del 9% per un costo finale d'acquisto di 199,99€, solo 2€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: PlayStation Portal rappresenta un nuovo modo di vivere l'esperienza PS5, permettendoti di giocare ai tuoi titoli preferiti in streaming diretto dalla console, ovunque ti trovi in casa o fuori.
Ulteriori dettagli
Grazie al Remote Play, PlayStation Portal consente di riprodurre in streaming i giochi compatibili installati sulla tua console PS5, offrendo controlli precisi e un'esperienza fluida che riproduce fedelmente il feeling del DualSense. È la soluzione ideale per continuare una partita iniziata in salotto o per dedicarsi al gioco in totale libertà, senza occupare lo schermo principale.
Per un funzionamento ottimale, PlayStation Portal richiede una connessione Wi-Fi a banda larga di almeno 5 Mbps, anche se è consigliata una velocità di 15 Mbps o superiore per ottenere prestazioni più stabili e reattive. PlayStation Portal è pensato per chi desidera portare l'esperienza PS5 sempre con sé, senza compromessi. Qui la nostra recensione.