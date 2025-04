L'IA ora crea podcast anche in italiano: Audio Overviews di Google NotebookLM aggiunge 50 nuove lingue

La funzione Audio Overviews, introdotta precedentemente per trasformare la ricerca in conversazioni audio simili a podcast, ora supporta oltre cinquanta lingue, tra cui l'italiano , lo spagnolo, il portoghese, il francese, l'hindi, il turco, il coreano e il cinese.

L'intelligenza artificiale continua a permeare diversi aspetti della nostra interazione con la tecnologia, e l'ultima novità di Google ne è una dimostrazione lampante. NotebookLM, lo strumento basato sull'IA progettato per assistere gli utenti nell'analisi e nella comprensione di grandi quantità di testo, ha annunciato un significativo aggiornamento che amplia notevolmente le sue capacità linguistiche.

La nuove lingue dei podcast generati dall'IA

L'utilizzo di questa nuova funzionalità è intuitivo e diretto. Gli utenti di NotebookLM possono facilmente selezionare la lingua di output desiderata accedendo alle impostazioni dell'applicazione, situate nell'angolo superiore destro dello schermo. All'interno del menu delle impostazioni, è ora disponibile l'opzione "Output Language", da cui è possibile scegliere tra la vasta gamma di lingue supportate. Una volta selezionata la lingua preferita, l'utente potrà non solo ricevere risposte testuali, ma anche ascoltare i "podcast" generati dall'IA nella stessa lingua. Questa capacità di fruire delle informazioni in formato audio e nella propria lingua madre può migliorare significativamente l'esperienza di apprendimento e di ricerca, rendendo più accessibili contenuti complessi e voluminosi.

Google ha sottolineato che questa estensione linguistica rappresenta solo "un primo sguardo a ciò che è possibile con questa funzione", anticipando ulteriori sviluppi e miglioramenti basati sul feedback degli utenti. Fin dal lancio di Audio Overviews lo scorso anno, Google ha costantemente lavorato per ampliare la sua portata geografica, rendendola disponibile in oltre 200 paesi, e per arricchirla con nuove funzionalità. Tra queste, spicca la possibilità di "guidare" i conduttori virtuali delle conversazioni generate dall'AI e persino di interagire con loro, offrendo un'esperienza utente sempre più personalizzata e coinvolgente.

L'integrazione di Audio Overviews non si limita alla sola app NotebookLM. Di recente, infatti, Google ha esteso questa potente funzionalità anche al suo chatbot Gemini e a Google Documenti.

E voi avete già provato questa funzione? La trovate utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto OpenAI annulla l'aggiornamento a Chat GPT-4o: l'IA aveva una personalità "fastidiosa".