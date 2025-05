WD_BLACK SN8100, la recensione dell'SSD PCIe Gen 5.0 più veloce al mondo. Ma sarà vero?

Al momento della presentazione, Sandisk ha dichiarato che il nuovo WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 sarebbe stato il "più veloce SSD del mondo". Una dichiarazione d'intenti importante, basata sugli impressionanti risultati dei test interni: velocità di lettura sequenziale vicina ai 15.000 MB/s, scrittura a ben 14.000 MB/s e persino un'efficienza energetica superiore del 100% rispetto alle precedenti unità SSD PCIe Gen 4.0 di Sandisk. Velocità di questo tipo, al momento, sono appetibili soprattutto per i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Sandisk, tuttavia, non ha voluto rinunciare al mercato dei giocatori: per questo la compagnia ha pensato anche ad un modello con dissipatore di calore integrato, che dovrebbe sfruttare un nuovo design di raffreddamento passivo a basso profilo realizzato in alluminio anodizzato, con tanto di luce LED RGB configurabile. Sarà però disponibile solo dall'autunno. Il modello oggetto dei nostri test invece, è il taglio da 2 TB senza dissipatore: scopriamolo più nel dettaglio in questa recensione.

Caratteristiche tecniche del WD_BLACK SN8100 La scheda tecniche dell'SSD WD_BLACK SN8100 è da primo della classe. L'interfaccia PCIe Gen 5 gli permette di presentarsi con una velocità di lettura sequenziale dichiarata di 14.900 MB/s in lettura e velocità di scrittura sequenziale di 14.000 MB/s. La velocità di lettura e scrittura casuale invece, dovrebbe essere superiore a 2.300.000 IOPS (per i modelli da 2 TB e 4 TB). Sandisk ci ha tenuto a sottolineare che si parla del doppio delle prestazioni in lettura rispetto alle unità PCIe Gen 4.0 di Sandisk. La confezione in vendita dell'SSD WD_BLACK SN 8100 L'SSD integra il controller proprietario sviluppato internamente da Sandisk, l'SMI2508, con cache DRAM (la quantità disponibile non è dichiarata) e 8 canali. A sorpresa poi, invece che la memoria flash prodotta da Kioxia come di solito avviene sui dischi WD, stavolta troviamo una memoria BiSCS8 TLC 3D CBA NAND a 218-layer proprietaria di Sandisk. L'SSD WD_BLACK SN 8100 Con queste specifiche l'azienda promette anche un'efficienza energetica superiore del 100% rispetto alle soluzioni di precedente generazione, con un'ottimizzazione energetica che mantiene il consumo operativo medio a 7 Watt o inferiore, contribuendo a preservare le prestazioni ottimali dell'unità. La resistenza dovrebbe arrivare fino a 2.400 TBW (per il modello da 4 TB). Si dichiarano invece i classici 600 TBW per il modello da 1 TB e 1.200 TBW per la versione da 2 TB. Il produttore offre una garanzia di 5 anni sul prodotto. Sotto il "cofano" dell'SSD WD_BLACK SN 8100 Gli SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD sono già disponibili per l'acquisto con i seguenti prezzi di listino: 200,99 € per il modello da 1 TB;

293,99 € per il 2 TB;

523,99 € per il 4 TB (non ancora disponibile all'acquisto al momento della stesura di questa recensione). L'SSD WD_BLACK SN 8100 all'interno del nostra bench test La versione con dissipatore disponibile a partire dall'autunno costerà invece un po' di più: 226,99 € per la variante da 1 TB;

322,99 € per il 2 TB;

543,99 € per il modello da 4 TB. Nel corso dell'anno è prevista anche la commercializzazione di un'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD da 8 TB, sia con dissipatore, sia senza. Siamo quindi nella stessa fascia alta del Samsung 9100 Pro, anche se il modello da 2 TB si posiziona sopra lo street price attuale di 260€ dell'unità della casa coreana dello stesso taglio. Scheda tecnica WD_BLACK SN8100 Tipologia: PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 2280

PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 2280 Controller: Controller in-house Sandisk SMI2508

Controller in-house Sandisk SMI2508 Memoria: 218-Layer BiSCS8 TLC 3D CBA NAND Sandisk

218-Layer BiSCS8 TLC 3D CBA NAND Sandisk Memoria cache: SDRAM DDR4X (1 GB per ogni TB di capacità

SDRAM DDR4X (1 GB per ogni TB di capacità Lettura sequenziale: fino a 14.900 MB/s (11.000 MB/s nella versione 1 TB)

fino a 14.900 MB/s (11.000 MB/s nella versione 1 TB) Scrittura sequenziale: fino a 14.000 MB/s

fino a 14.000 MB/s Lettura casuale 4K: 1.600.000 IOPS (1 TB), 2.300.000 IOPS (2 TB)2.400.000 IOPS (4 TB)

1.600.000 IOPS (1 TB), 2.300.000 IOPS (2 TB)2.400.000 IOPS (4 TB) Scrittura casuale 4K: 2.400.000 IOPS

2.400.000 IOPS Longevità: 600 TWB (1 TB) 1.200 TWB (2 TB) 2.400 TWB (4 TB)

Garanzia: 5 anni

5 anni Prezzo: 200,99 € per il modello da 1 TB 302,99 € per il 2 TB 523,99 € per il 4 TB (non ancora disponibile)



Esperienza d'uso Abbiamo testato l'SSD WD_BLACK SN8100 da 2 TB sulla nostra configurazione Intel. Potete leggerne le specifiche nella tabella che trovate di seguito. Con CrystalDisk Mark i risultati sono stati in linea con quelli visti nella recensione del Samsung 9100 Pro, l'altro SSD PCIe Gen 5 in nostro possesso: impressionanti, ma ancora piuttosto distanti dai valori dichiarati. I risultati con CrystalDisk Mark Molto meglio invece, i risultati in scrittura sequenziale, dove l'unità WD riesce ad avvicinarsi notevolmente ai 14.000 MB/s dei test di fabbrica. Decisamente buoni anche i valori in lettura casuale, dove si conferma migliore rispetto alla concorrenza. Senza dissipatore però, si raggiungono facilmente gli 82 gradi già al primo test. Probabilmente proprio a causa delle temperature elevate, i valori in scrittura calano vertiginosamente in test successivi, fino a risultati da Gen 4. Installando il dissipatore passivo fornito con la scheda madre, invece, i test sono sembrati più stabili, con temperature tra i 40 e i 50 gradi. Appena la temperatura sale i risultati in scrittura peggiorano sostanzialmente Superiore rispetto al disco Samsung anche il test "storage" di 3DMark, che nelle nostre prove è rimasto sempre vicino ai 5.000 punti, con una latenza media di 34-36 μs. I risultati con 3DMark Lo spostamento del nostro file test da 150 GB ha infine richiesto circa 60 secondi, con una velocità media intorno ai 3,00 GB/s. Valori molto simili a quelli ottenuti con il Samsung 9100 Pro.

Conclusioni Prezzo 200,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 A poche settimane dalla recensione del Samsung 9100 Pro, per il WD_BLACK SN 8100 valgono sostanzialmente le stesse conclusioni. Questa nuova unità permette a Sandisk di posizionarsi nel mercato di fascia alta dello storage PCIe 5.0, con un SSD con valori eccellenti in ogni settore e una buona efficienza energetica. Le differenze con i concorrenti sono, al momento, solo nel prezzo. Se l'unico vostro interesse è di avere migliori prestazioni in ambito gaming, il cambio generazionale dal PCI Express 4.0 non giustifica ancora la spesa necessaria ad accaparrarsi un drive di questo tipo (ed eventualmente una scheda madre che lo supporti).