La GPU MSI GeForce RTX 5060 8G è ora in vendita su Amazon: sbloccate la potenza del DLSS 4 a prezzo budget

La GPU MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC è ora in vendita tramite Amazon Italia. Il prezzo consigliato è 329€ . Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . La disponibilità è immediata e la scheda grafica è venduta e spedita da Amazon, per la massima rapidità e sicurezza.

Le caratteristiche della MSI GeForce RTX 5060

La GeForce RTX 5060 propone una RAM da 8 GB di tipo GDDR7 con una velocità di clock di 286 MHz. Questo modello dispone di 3840 core e supporta una risoluzione fino a 7680 x 4320.

Inoltre, questo modello è necessario per sfruttare DLSS 4 che introduce la nuova Multi Frame Generation, miglioramenti nel Ray Reconstruction e nella Super Resolution, alimentata dalle GPU GeForce RTX 50 Series e dai Tensor Core di quinta generazione. Inoltre, potete utilizzare il ray tracing completo con i RT Core di quarta generazione e le tecnologie di rendering neurale dei Tensor Core di quinta generazione.

Le prese della MSI GeForce RTX 5060

La serie RTX 5000 supporta anche i processori AI integrati per potenziare le vostre sessioni di gioco. Questo modello ha due ventole di categoria TORX FAN 5.0 con tre serie di pale inclinate di 22 gradi e delle heat pipe per un trasferimento efficiente del calore, con un backplate rinforzato che permette all'aria di scarico di passare direttamente. Non dimentichiamo poi che ci sono fusibili aggiuntivi integrati nella scheda PCB personalizzata che offrono una protezione extra contro danni elettrici.