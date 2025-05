Syberia Remastered si mostra con il primo trailer, uscirà anche su Meta Quest 3

Microids ha pubblicato il primo teaser trailer di Syberia Remastered, in cui vediamo alcuni degli scenari dell'avventura e l'automa Oscar, che saluta Kate Walker. Nel video, quest'ultima attraversa una serie di location, ora rappresentate in tre dimensioni.

Il publisher francese ha approfittato dell'occasione anche per annunciare che il gioco uscirà in contemporanea su Meta Quest 3 con una versione in realtà virtuale che punterà ad aumentare ulteriormente il coinvolgimento, ma che per il momento non è ancora stata mostrata in azione.

La remaster di Syberia è stata realizzata sulla scia dell'entusiasmo per il remake di Amerzone: The Explorer's Legacy, un'altra opera creata dal compianto Benoit Sokal, ed è nata da una collaborazione fra Virtuallyz Gaming e Microids Studio Paris.

"Syberia è molto più di un gioco: è un viaggio iniziatico, un'esperienza sensoriale ed emotiva indimenticabile", ha dichiarato Elliot Grassiano, fondatore di Microids. "Con questa remaster vogliamo permettere a una nuova generazione di riscoprire l'avventura, offrendo al tempo stesso ai fan storici una versione sublimata, rispettosa dell'eredità di Benoît Sokal."