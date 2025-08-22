Syberia Remastered ha una data di uscita e un trailer comparativo

Microids ha annunciato la data di uscita di Syberia Remastered: la riedizione dell'affascinante avventura firmata dal compianto Benoit Sokal sarà disponibile a partire dal 6 novembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il publisher francese ha inoltre pubblicato un trailer comparativo che illustra le differenze fra il gioco originale del 2002 e la remaster, mettendoli uno di fianco all'altro in varie sequenze al fine di evidenziare l'importante lavoro svolto per modernizzare l'esperienza restando però fedeli alla sua identità artistica.
Sviluppato da Virtuallyz Gaming e Microidfs Studio Paris, Syberia Remastered ci rimetterà al comando dell'avvocatessa Kate Walker, impegnata in un viaggio che la condurrà sulle tracce di hans Voralberg, fra scenari suggestivi e personaggi di grande spessore.
L'edizione rimasterizzata potrà contare su di una grafica ridisegnata in alta definizione, arricchita dalla presenza di animazioni migliorate e di un'interfaccia moderna, che gli autori hanno adeguato agli standard attuali per una maggiore accessibilità.
Ci sarà anche una limited edition fisica
Annunciato lo scorso maggio con un trailer, Syberia Remastered sarà disponibile al lancio non solo in formato digitale, ma anche con una Limited Edition fisica per PS5 e Xbox Series X|S, che potete vedere raffigurata nell'immagine qui sotto.
Oltre a una copia del gioco su disco, questa edizione includerà anche un Mediabook con gli artwork realizzati dagli sviluppatori per l'avventura, che come detto farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 6 novembre.