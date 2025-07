Le date di closed e open beta di Battlefield 6 potrebbero essere state svelate in anticipo

Stando alle fonti dell'insider, sono in programma più di una sessione di testing. La prima sarà una closed beta che si svolgerà il 7 e l'8 agosto . Gli inviti pare che si potranno ottenere sotto forma di Twitch drop seguendo i centinaia di streamer che seguiranno l'evento di presentazione del multiplayer che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni o preordinando il gioco. La seconda fase, invece, pare sarà un' open beta , ovvero disponibile per tutti e senza inviti, e dovrebbe svolgersi tra il 9 e il 10 agosto .

In programma anche una terza beta?

Non è finita qui. Sempre secondo le fonti di Henderson, sarebbe in programma una seconda open beta tra il 14 e il 17 di agosto. L'insider ha aggiunto di non avere al momento altri dettagli, come ad esempio quali contenuti saranno inclusi.

Chiaramente il consiglio è di prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze, per quanto arrivano da una fonte solitamente affidabile come Tom Henderson. A ogni modo, se vere, lo scopriremo nell'arco di pochi giorni. Rimanendo in tema di rumor, pare che Electronic Arts sia sia lasciata sfuggire per sbaglio la data di uscita di Battlefield 6.