Il power bank Anker Prime con tre porte da 250 W è in sconto con Amazon Prime Day

In occasione delle offerte Amazon Prime Day troviamo il power bank Anker Prime con tre porte da 250 W a 113,99 € rispetto al prezzo consigliato di 169,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da AnkerDirect IT e spedito da Amazon, con la consegna garantita entro pochi giorni. Come sempre, è possibile restituirlo se richiesto entro 14 giorni. Vediamo meglio le sue caratteristiche affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del power bank Anker Prime

Si tratta di un prodotto molto utile che vi permetterà di caricare rapidamente più dispositivi. La ricarica rapida da 250 W si basa sulla tecnologia PD 3.1. Troviamo due porte USB-C e una porta USB-A. Può ricaricare un MacBook Pro fino al 50% in soli 28 minuti, ma ad ogni modo è compatibile anche con altri dispositivi, come smartphone di altri brand, cuffie Bluetooth e altro ancora.

Il power bank Anker Prime

Inoltre, l'app Anker vi permetterà di accedere a una serie di informazioni essenziali, come statistiche in tempo reale che vi permetteranno di ottimizzare la durata della batteria. Si tratta oltretutto di un caricabatterie di piccole dimensioni, quindi potrete portarlo comodamente ovunque vogliate. Come sempre, continuate a seguirci per scoprire ulteriori offerte speciali dedicate ai Prime Day.