Il Processore AMD Ryzen 7 7800X3D è in promozione su Amazon: architettura Zen 4 e boost fino a 5Ghz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul processore AMD Ryzen 7 7800X3D che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 350€. Acquista il processore direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Basato sull'architettura Zen 4 a 5 nm, offre un eccellente equilibrio tra potenza ed efficienza energetica, rappresentando uno standard avanzato per il gaming moderno e le applicazioni di progettazione. Dotato di 8 core e 16 thread, il Ryzen 7 7800X3D raggiunge una frequenza base di 4,2 GHz e un boost fino a 5,0 GHz.
Ulteriori dettagli
Tutti i core sono sbloccati, consentendo l'overclocking per chi desidera spingere ulteriormente le prestazioni del sistema. Uno dei suoi punti di forza è la generosa cache totale da 104 MB, che integra la tecnologia AMD 3D V-Cache. Questa soluzione migliora sensibilmente le prestazioni in ambito gaming, riducendo le latenze e aumentando la fluidità nei titoli più esigenti.
Il processore ha un TDP di 120W e include anche una GPU integrata basata su architettura AMD RDNA 2, utile per configurazioni senza scheda grafica dedicata. Compatibile con memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0, supporta la tecnologia AMD EXPO per un overclocking semplice delle RAM.