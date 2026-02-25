0

Il Processore AMD Ryzen 7 7800X3D è in promozione su Amazon: architettura Zen 4 e boost fino a 5Ghz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul Processore AMD Ryzen 7 7800X3D che cala di prezzo. Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/02/2026
Processore AMD Ryzen 7 7800X3D

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul processore AMD Ryzen 7 7800X3D che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 350€. Acquista il processore direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Basato sull'architettura Zen 4 a 5 nm, offre un eccellente equilibrio tra potenza ed efficienza energetica, rappresentando uno standard avanzato per il gaming moderno e le applicazioni di progettazione. Dotato di 8 core e 16 thread, il Ryzen 7 7800X3D raggiunge una frequenza base di 4,2 GHz e un boost fino a 5,0 GHz.

Ulteriori dettagli

Tutti i core sono sbloccati, consentendo l'overclocking per chi desidera spingere ulteriormente le prestazioni del sistema. Uno dei suoi punti di forza è la generosa cache totale da 104 MB, che integra la tecnologia AMD 3D V-Cache. Questa soluzione migliora sensibilmente le prestazioni in ambito gaming, riducendo le latenze e aumentando la fluidità nei titoli più esigenti.

51Mulxh Jwl Ac Sl1500

Il processore ha un TDP di 120W e include anche una GPU integrata basata su architettura AMD RDNA 2, utile per configurazioni senza scheda grafica dedicata. Compatibile con memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0, supporta la tecnologia AMD EXPO per un overclocking semplice delle RAM.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il Processore AMD Ryzen 7 7800X3D è in promozione su Amazon: architettura Zen 4 e boost fino a 5Ghz