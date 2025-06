IA e copyright: Disney e Universal denunciano Midjourney per plagio

Generare contenuti con l'intelligenza artificiale è ormai alla portata di tutti. Sempre più video e immagini realizzati dall'intelligenza artificiale circolano sui social , e molti utenti faticano a distinguere ciò che è reale da ciò che è creato artificialmente. Ciò che molte aziende non tollerano, però, è l'utilizzo di opere o personaggi protetti da copyright (basti pensare a quanto accaduto in precedenza con il fenomeno Studio Ghibli). Ebbene, Disney e Universal hanno denunciato Midjourney proprio per questo motivo. Facciamo il punto della situazione.

Violazione del copyright

Disney e Universal hanno chiesto un processo con giuria, quindi non ci resta che attendere eventuali risvolti. Ad ogni modo, molte altre aziende stanno riscontrando difficoltà simili, basti pensare Al New York Times, testata giornalistica che ha citato in giudizio ChatGPT. Lo stesso discorso vale per Anthropic e il suo chatbot Claude, denunciato da Universal Music e Reddit.