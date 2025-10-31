Canali WhatsApp: gli amministratori potranno invitare direttamente i propri contatti

Con la versione beta 2.25.32.15 di WhatsApp, disponibile su Google Play Store, WhatsApp ha iniziato a distribuire una novità pensata per i canali. Questa funzionalità consente agli amministratori di invitare direttamente i propri contatti. Ovviamente è bene specificare che è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile ufficialmente in un aggiornamento futuro. Non è tutto, perché è stata migliorata anche l'interazione, con alcuni quiz che possono agevolare la crescita del canale. Vediamo meglio i dettagli.

Le novità per i canali Prima di tutto, come vi abbiamo anticipato, la nuova funzione consentirà agli amministratori di invitare i propri contatti a seguire i loro canali. L'opzione apparirà nella schermata delle informazioni sul canale, quindi è facilmente accessibile. Sarà possibile selezionare contatti specifici e inviare una richiesta in pochissimi secondi. Come potete vedere dalle immagini sottostanti, questa richiesta apparirà sotto forma di messaggio in chat, con un pulsante rapido che permetterà agli utenti di unirsi subito, aprendo facilmente il canale. La schermata per invitare i contatti a seguire i canali Inoltre, sono state aggiunte delle funzionalità che consentono agli amministratori di creare e condividere quiz. È infatti possibile comporre una domanda e aggiungere risposte multiple, contrassegnandone una come scelta corretta. In caso di risposta errata, gli utenti riceveranno immediatamente un feedback (un po' come abbiamo già visto con i quiz su Instagram), mentre in caso di scelta corretta, apparirà un'animazione con coriandoli. Queste novità permettono quindi di rafforzare l'interazione tra utenti e amministratori.