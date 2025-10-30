WhatsApp introduce i passkey per proteggere i backup: addio a password e codici che spesso ci dimentichiamo

WhatsApp compie un ulteriore passo verso un futuro senza password introducendo la crittografia dei backup tramite passkey. La nuova funzione, annunciata ufficialmente e in fase di rilascio graduale su iOS e Android , consente di proteggere le proprie chat archiviate utilizzando riconoscimento facciale, impronta digitale o il codice di sblocco del dispositivo, senza dover più memorizzare lunghe password o chiavi numeriche .

Secondo l'azienda, la novità consentirà di applicare lo stesso livello di sicurezza che già protegge le chat e le chiamate anche ai backup, che spesso contengono anni di ricordi, foto, messaggi e note vocali . "Molti di noi conservano in WhatsApp momenti preziosi - dalle foto di famiglia alle conversazioni importanti. Proteggerli, specialmente in caso di cambio o perdita del dispositivo, è fondamentale", ha dichiarato la società nel suo comunicato.

WhatsApp aveva già introdotto e passkey come funzionalità d'accesso

L'introduzione delle passkey per i backup segue il precedente lancio della funzionalità di accesso con passkey per gli account WhatsApp nel 2023, confermando l'impegno della piattaforma verso una strategia "passwordless".

WhatsApp Passkey

Con questa evoluzione, WhatsApp si allinea a un trend sempre più diffuso nel settore tecnologico, dove aziende come Google e Apple stanno adottando standard biometrici e chiavi digitali per semplificare la sicurezza online. L'aggiornamento sarà distribuito progressivamente nelle prossime settimane e mesi.