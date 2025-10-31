Helldivers 2 ha un programma più preciso sugli aggiornamenti: ecco il piano di Arrowhead Studios per il futuro

Come multiplayer live service di notevole successo, Helldivers 2 ha bisogno di un supporto continuativo intenso, e Arrowhead Studios ha recentemente comunicato i suoi piani sulla pubblicazione degli aggiornamenti, che seguiranno un andamento più regolare nel prossimo periodo.

L'idea, comunicata dal director Mikael Eriksson, è di lanciare patch e aggiornamenti correttivi ogni due settimane circa, in modo da fare in modo che bug e problemi possano essere corretti in breve termine e non facciano in tempo a sbilanciare il gioco e portare all'allentamento dei giocatori.

Oltre a questo supporto intensivo dal punto di vista tecnico, i nuovi contenuti verranno inseriti a intervalli di tempo ovviamente più lunghi, dando la precedenza alle patch correttive e ponendo parte del team a lavorare sulle novità.