Helldivers 2 ha un programma più preciso sugli aggiornamenti: ecco il piano di Arrowhead Studios per il futuro

Come multiplayer live service di notevole successo, Helldivers 2 ha bisogno di un supporto continuativo intenso, e Arrowhead Studios ha recentemente comunicato i suoi piani sulla pubblicazione degli aggiornamenti, che seguiranno un andamento più regolare nel prossimo periodo.
L'idea, comunicata dal director Mikael Eriksson, è di lanciare patch e aggiornamenti correttivi ogni due settimane circa, in modo da fare in modo che bug e problemi possano essere corretti in breve termine e non facciano in tempo a sbilanciare il gioco e portare all'allentamento dei giocatori.
Oltre a questo supporto intensivo dal punto di vista tecnico, i nuovi contenuti verranno inseriti a intervalli di tempo ovviamente più lunghi, dando la precedenza alle patch correttive e ponendo parte del team a lavorare sulle novità.
Un programma serrato almeno fino alla fine dell'anno
In un'intervista pubblicata da GameSpot, il director Eriksson ha riferito che il piano stabilito da Arrowhead riguarda la pubblicazione di patch ogni due settimane circa, cosa che dovrebbe mantenere un buon ritmo per le correzioni e il mantenimento delle performance in maniera ottimale.
In effetti, di recente ci sono state alcune polemiche da parte della community per alcuni problemi tecnici che hanno inficiato l'esperienza online di Helldivers 2, sia dal punto di vista di bug che sbilanciamenti introdotti nel gameplay e su questi aspetti il supporto dovrà agire più in fretta nel prossimo periodo.
Si tratterà di patch di diverse dimensioni, alcune anche notevoli come il recente update che ha risolto oltre 200 bug in un colpo solo, ma l'importante è che vengano pubblicate con ritmo regolare.
Questo ritmo imposto dovrebbe durare almeno fino alla fine del 2025, e nelle intenzioni del team questo dovrebbe dare una buona spinta all'aggiustamento dei problemi tecnici, cosa che potrà poi portare a concentrarsi maggiormente sui nuovi contenuti.
Proprio in questi giorni è stato annunciato l'aggiornamento per PS5 Pro di Helldivers 2, che nel frattempo ha rallentato l'introduzione di nuovi contenuti proprio per concentrarsi su correzioni e miglioramenti, ma questi dovrebbero comunque tornare forse dopo dicembre.