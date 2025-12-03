Where Winds Meet e Battlefield 6 guidano l’ondata di aggiornamenti DLSS di NVIDIA di questa settimana

NVIDIA continua a espandere il supporto alle proprie tecnologie RTX nei titoli di nuova generazione, annunciando una settimana particolarmente ricca per gli utenti GeForce.

Due nuovi giochi, Where Winds Meet e Forest Doesn't Care, introducono infatti il supporto alle varie declinazioni di DLSS, mentre HITMAN World of Assassination e Battlefield 6: Winter Offensive ricevono aggiornamenti significativi che migliorano prestazioni e qualità visiva.