Where Winds Meet e Battlefield 6 guidano l’ondata di aggiornamenti DLSS di NVIDIA di questa settimana

NVIDIA continua a espandere il supporto alle proprie tecnologie RTX nei titoli di nuova generazione, annunciando una settimana particolarmente ricca per gli utenti GeForce.
Due nuovi giochi, Where Winds Meet e Forest Doesn't Care, introducono infatti il supporto alle varie declinazioni di DLSS, mentre HITMAN World of Assassination e Battlefield 6: Winter Offensive ricevono aggiornamenti significativi che migliorano prestazioni e qualità visiva.
Where Winds Meet e tutti i dettagli relativi all'adozione di NVIDIA DLSS 4
Where Winds Meet è un ambizioso action RPG open world free to play ispirato al Wuxia, ambientato nella Cina del X secolo. L'integrazione completa con DLSS consente di ottenere prestazioni di prima fascia: DLSS 4 con Multi Frame Generation può incrementare il frame rate fino a 3,9 volte in 4K con impostazioni massime, superando i 500 fps su GeForce RTX 5090.
Le GPU RTX 40 Series possono beneficiare del raddoppio del frame rate grazie a DLSS Frame Generation, mentre tutte le schede RTX possono utilizzare DLSS Super Resolution, che impiega l'ultimo modello AI transformer per migliorare nitidezza e fluidità. Per chi dispone di ulteriore potenza, DLAA offre qualità d'immagine massima. NVIDIA Reflex, inoltre, riduce la latenza del sistema fino al 53%, garantendo un gameplay più immediato e reattivo.
Battlefield 6, HITMAN World of Assassinatios e Forest Doesn’t Care introducono supporto al DLSS di NVIDIA
Il secondo titolo, Forest Doesn't Care, è un evocativo simulatore di raccolta funghi sviluppato da MOROZ GAMES. Il gioco beneficia di DLSS Super Resolution, che permette di incrementare sensibilmente il frame rate senza sacrificare la fedeltà visiva, regalando un'esperienza rilassante ma tecnicamente solida.
Anche HITMAN World of Assassination introduce nuove funzionalità RTX: le GPU RTX 50 Series possono ora sfruttare DLSS 4 con Multi Frame Generation tramite NVIDIA App, mentre le RTX 40 Series utilizzano DLSS Frame Generation e tutte le schede RTX possono migliorare prestazioni e qualità grazie al preset "Latest"di DLSS Super Resolution.
Chiude la settimana l'arrivo, il 9 dicembre, dell'aggiornamento Battlefield 6: Winter Offensive. Il titolo supporterà l'intero ecosistema DLSS, con prestazioni eccezionali: in 4K Ultra, DLSS 4 e Super Resolution moltiplicano i frame fino a 3,8 volte su RTX 50 Series, arrivando a 460 fps su desktop.