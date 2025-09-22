Ghost of Yotei torna a mostrarsi con un nuovo trailer sulle caratteristiche del gioco su PS5

Tutto questo però ci consente anche di dare un'ulteriore occhiata a varie scene di gameplay e d'intermezzo che ribadisco la notevole qualità di questo nuovo capitolo dell'action adventure a mondo aperto di Sucker Punch, in attesa a questo punto di poterlo provare con mano.

Il video è costruito come una sorta di spot pubblicitario di circa un minuto di durata, durante il quale vengono ribadite le caratteristiche base di Ghost of Yotei in relazione con quelle della console per la quale è stato sviluppato.

Sony e Sucker Punch hanno pubblicato un nuovo trailer per Ghost of Yotei , in questo caso concentrato sulle caratteristiche del gioco su PS5 , ma che ci consentono comunque di dare un'altra occhiata al nuovo titolo in arrivo e ai suoi affascinanti scenari.

Come Ghost of Yotei sfrutta PS5

Con un veloce montaggio che mette insieme vari scorci di Ghost of Yotei, il trailer riportato qui sotto fa una sorta di riepilogo delle caratteristiche tecniche del gioco su PS5, per il momento limitandosi a quelle comuni tra i modelli base e Pro.

Si parla dunque di grafica in 4K e delle immancabili implementazioni delle caratteristiche specifiche del controller DualSense di PS5, ovvero il feedback aptico che consente di sentire i diversi colpi delle armi e i grilletti adattivi che consentono un controllo più profondo nell'uso di archi e armi da fuoco.

Si torna anche a rilanciare il vecchio cavallo di battaglia dei "tempi di caricamento super veloci" grazie all'SSD, in questo caso mostrando le immediate transizioni tra la Atsu grande e la sua controparte giovane all'interno delle sequenze con i ricordi interattivi.

Infine, non poteva mancare anche la menzione all'audio 3D, che consente a quanto pare una grande immersione nel Giappone del 1600.

Ricordiamo che Ghost of Yotei sarà disponibile dal 2 ottobre su PS5, in precedenza abbiamo visto il trailer "mille lame" e quello con la doppia katana.