YouTube sperimenta la funzione "Riproduci qualcosa" per i video

Nel corso degli anni, l' intelligenza artificiale ha preso sempre più piede all'interno dei dispositivi mobile, dagli smartphone ai tablet, diventandone parte integrante e permettendo così di accedere a nuove ed inedite funzionalità. Tra le piattaforme di streaming video attualmente esistenti, YouTube risulta senz'altro una delle più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo, con aggiornamenti e novità costanti all'interno della sua app mobile. In particolare nelle ultime ore, YouTube avrebbe dato il via ai test di una nuova funzionalità per la riproduzione casuale dei video sulla base di specifici algoritmi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Riproduci qualcosa: come funziona il nuovo pulsante di YouTube

Secondo quanto riportato dal celebre portale 9to5Google, YouTube ha iniziato una fase di sperimentazione per il pulsante "Riproduci qualcosa" all'interno dell'app mobile per smartphone, facendo uso di uno specifico algoritmo proprietario per la scelta casuale dei video, tenendo ovviamente conto dei gusti personali e delle tematiche preferite dall'utente. Entrando maggiormente nello specifico, il nuovo pulsante per la riproduzione casuale dei contenuti comparirebbe all'interno della schermata principale dell'app, in corrispondenza della parte inferiore destra dello schermo, dando il via alla riproduzione di un video della sezione YouTube Shorts. Lo stesso pulsante scomparirebbe poi al momento della presenza del mini player.

Il nuovo pulsante dell'app YouTube

Il nuovo pulsante attualmente in sperimentazione all'interno dell'app per sistema operativo Android strizzerebbe decisamente l'occhiolino al tasto "Mi sento fortunato" di Google, presente ormai da anni nel famoso browser. La funzione permetterebbe agli utenti di scoprire nuovi contenuti, similmente a quanto accade su piattaforme social come TikTok, consentendo così di conoscere nuovi content creator, artisti musicali e tanto altro ancora.