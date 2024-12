Steam ha stabilito un sorprendente record nel corso di quest'anno

Nel corso di quest'anno sono stati pubblicati su Steam quasi 19.000 giochi: si tratta di un record per la piattaforma Valve, che non ha mai raggiunto numeri simili in precedenza: nel 2023 i titoli pubblicati sono stati poco più di 14.000, nel 2022 poco più di 12.000.

Quello a cui abbiamo assistito nel 2024, dunque, si pone come un balzo inedito per Steam, sebbene su 18.949 giochi solo 3.973 sono risultati sufficientemente popolari da poter figurare nei profili degli utenti, offrire carte collezionabili e altri oggetti per la personalizzazione.

In pratica c'è una differenza fra la maggior parte dei titoli pubblicati e quelli che hanno riscosso una soglia minima di successo rispetto alle metriche stilate da Valve, ma in generale entrambi i valori risultano in crescita.

Curiosamente, il grafico che mostra i giochi lanciati su Steam dal 2006 al 2024 non è lineare: nel 2009 e nel 2018 si sono verificati dei picchi inconsueti che hanno superato i numeri totalizzati l'anno successivo.