Cosa giocherete nel primo weekend del nuovo anno? Siete ancora su ARC Raiders o state sfoltendo il backlog?

Durante il periodo festivo anche l'industria dei videogiochi rallenta e le uscite si fermano. Le prossime novità di peso arriveranno verso la fine del mese, con titoli come Code Vein 2 , Arknights: Endfield e le versioni Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII Remake e Dispatch , giusto per citarne alcuni.

Il primo fine settimana del 2026 è arrivato e, per molti videogiocatori, potrebbe essere il momento ideale per recuperare qualche titolo lasciato indietro durante gli intensi mesi finali dell'anno appena concluso. Dunque, diteci: cosa giocherete in questo primo weekend del nuovo anno?

Sfoltirete il backlog o giocherete alle ultime uscite?

La calma piatta del mercato è l'occasione perfetta per smaltire il backlog, che, complice le offerte natalizie, forse si è persino allungato, oppure per continuare uno dei tanti giochi arrivati negli ultimi mesi del 2025.

Tra i titoli di maggior successo di dicembre troviamo Metroid Prime 4: Beyond, che ha segnato il ritorno di Samus Aran dopo tantissimi anni di attesa. Dicembre ha visto anche il debutto della versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, un porting ottimizzato in modo convincente e che rappresenta un ottimo banco di prova per le potenzialità della nuova console in vista dell'arrivo di ulteriori tripla A di terze parti.

Probabilmente molti sceglieranno di giocare in compagnia o di sfidare altri giocatori. E in questo senso la varietà non manca: gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto il lancio di tre grandi sparatutto come Battlefield 6, ARC Raiders e Call of Duty: Black Ops 7, ciascuno capace di offrire un'esperienza diversa e adatta a pubblici differenti.

E voi, come passerete questo fine settimana? State sfoltendo il backlog in vista delle tante uscite previste per il 2026? Raccontatecelo nei commenti qui sotto.