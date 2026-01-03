33

Cosa giocherete nel primo weekend del nuovo anno? Siete ancora su ARC Raiders o state sfoltendo il backlog?

Il primo fine settimana del 2026 è arrivato: con quali giochi lo passerete? Una delle ultime novità dello scorso anno o state sfoltendo il backlog in vista di un'altra annata ricca di nuove uscite?

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/01/2026
Un gigantesco robot in ARC Raiders

Il primo fine settimana del 2026 è arrivato e, per molti videogiocatori, potrebbe essere il momento ideale per recuperare qualche titolo lasciato indietro durante gli intensi mesi finali dell'anno appena concluso. Dunque, diteci: cosa giocherete in questo primo weekend del nuovo anno?

Durante il periodo festivo anche l'industria dei videogiochi rallenta e le uscite si fermano. Le prossime novità di peso arriveranno verso la fine del mese, con titoli come Code Vein 2, Arknights: Endfield e le versioni Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII Remake e Dispatch, giusto per citarne alcuni.

Sfoltirete il backlog o giocherete alle ultime uscite?

La calma piatta del mercato è l'occasione perfetta per smaltire il backlog, che, complice le offerte natalizie, forse si è persino allungato, oppure per continuare uno dei tanti giochi arrivati negli ultimi mesi del 2025.

Cosa aspettarsi da Nintendo nel 2026 Cosa aspettarsi da Nintendo nel 2026

Tra i titoli di maggior successo di dicembre troviamo Metroid Prime 4: Beyond, che ha segnato il ritorno di Samus Aran dopo tantissimi anni di attesa. Dicembre ha visto anche il debutto della versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, un porting ottimizzato in modo convincente e che rappresenta un ottimo banco di prova per le potenzialità della nuova console in vista dell'arrivo di ulteriori tripla A di terze parti.

Probabilmente molti sceglieranno di giocare in compagnia o di sfidare altri giocatori. E in questo senso la varietà non manca: gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto il lancio di tre grandi sparatutto come Battlefield 6, ARC Raiders e Call of Duty: Black Ops 7, ciascuno capace di offrire un'esperienza diversa e adatta a pubblici differenti.

E voi, come passerete questo fine settimana? State sfoltendo il backlog in vista delle tante uscite previste per il 2026? Raccontatecelo nei commenti qui sotto.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cosa giocherete nel primo weekend del nuovo anno? Siete ancora su ARC Raiders o state sfoltendo il backlog?