Altri giochi Xbox arriveranno su PS5 o altre piattaforme dice Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming

Phil Spencer potrebbe aver confermato l'arrivo di altri giochi Xbox su PS5 o altre piattaforme in una recente intervista, pubblicata a stretto giro dopo la conferenza Xbox Games Showcase 2024 di ieri, sostenendo di vederla come un elemento positivo per i franchise.

Una condizione benefica per i franchise in costruzione

Qui però prendiamo in considerazione un altro frammento dell'intervista, piuttosto breve, nel quale Spencer sembra indicare un'ulteriore apertura di Xbox Game Studios nei confronti delle altre piattaforme.



"Vedrete altri nostri giochi su più piattaforme, e vediamo questa cosa come benefica per i franchise che stiamo costruendo", ha affermato Spencer, affermazione che sembra chiaramente riferirsi a ulteriori titoli sviluppati da Xbox Game Studios in arrivo su PS5, Nintendo Switch e possibili successori, visto che su PC già escono regolarmente all'interno dell'ecosistema.

Anche il riferimento ai "franchise che stiamo costruendo" potrebbe indicare il fatto che questi titoli destinati a diventare multipiattaforma non siano serie già presenti su altre console, perché il discorso sembra riferirsi alla necessità di allargare la base di utenti potenziale per queste serie.

Per il momento abbiamo visto quattro giochi Xbox recenti che sono diventati multipiattaforma: Sea of Thieves, Pentiment, Grounded e Hi-Fi Rush, ma evidentemente altri verranno aggiunti in seguito.