Sand Land è in forte sconto su Amazon: scoprite il videogioco della grande opera di Akira Toriyama

Akira Toriyama ci avrà anche lasciati, ma questo non significa che la sua eredità andrà perduta. Le sue molte opere sopravvivono e saranno amate per sempre, in tutti i loro formati compresi quelli videoludici. Un esempio è con il videogioco Sand Land, basato sua una amata breve serie dell'autore di Dragon Ball. Se ancora non l'avete recuperata, allora dovreste farlo ora che è in promozione su Amazon Italia. Il gioco è al -30% rispetto al prezzo più basso recente e al -43% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma e arriva dopo un periodo di prezzo fisso. Si tratta di un'ottima occasione per recuperare il gioco di Bandai Namco. La spedizione è gestita da Amazon.