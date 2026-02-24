Tecnologie al capolinea: cosa butteremo nella spazzatura entro il 2030

Ricordate la sensazione che si prova guardando le foto dei genitori negli anni '70? Quei pantaloni a zampa d'elefante così esagerati che oggi sembrano una sfida alle leggi della fisica e del buon gusto. All'epoca erano il massimo dello stile; poi sono diventati il materiale preferito per i meme sulla nostalgia (anche se adesso sono diventati vintage e, quindi, sono di nuovo trendy). Ecco, preparatevi: tra soli cinque anni, guarderete lo smartphone che avete tra le mani con lo stesso, identico imbarazzo.

Oggi, nel febbraio 2026, siamo su un crinale tecnologico sottilissimo. Oggetti che consideriamo indispensabili - e per i quali abbiamo speso cifre a tre zeri - stanno per trasformarsi nei "pantaloni a zampa" del mondo digitale. Non spariranno perché si romperanno, ma perché il mondo intorno a loro sarà diventato così fluido, integrato e intelligente da far sembrare un cavo USB o una password digitata a mano strumenti dell'Età della Pietra.

Il 2030 non è fantascienza, è praticamente dopodomani. E se volete evitare di trovarvi tra cinque anni a spiegare ai vostri figli perché andavate in giro con un "mattone di silicio" in tasca o cercavate disperatamente una presa di corrente al ristorante, fareste bene a dare un'occhiata alla lista che segue. Ecco le tecnologie che oggi chiamiamo "avanguardia" e che domani potremo chiamare già "preistoria".