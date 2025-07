TCL 60 SE: è disponibile il nuovo smartphone Android economico con buon rapporto qualità prezzo

TCL amplia la sua offerta europea con il TCL 60 SE, un nuovo smartphone pensato per chi cerca funzionalità affidabili a un prezzo accessibile . Il dispositivo si colloca nella fascia di mercato accessibile, ma offre specifiche che puntano a soddisfare esigenze quotidiane di comunicazione, intrattenimento e produttività leggera. Lo smartphone si rivolge a un pubblico ampio: utenti alla ricerca di un dispositivo solido per l'uso quotidiano, ma anche a chi desidera un'esperienza visiva immersiva e spazio sufficiente per gestire foto, applicazioni e file multimediali, il tutto mantenendo una gestione semplice e senza complicazioni.

Le specifiche tecniche del TCL 60 SE

Il TCL 60 SE è dotato di un display da 6,67 pollici in risoluzione HD+, dimensioni che garantiscono una visione comoda per la fruizione di contenuti video, social media o semplicemente la navigazione web. A completare l'esperienza multimediale interviene un sistema audio con doppio altoparlante, pensato per offrire un suono più nitido e avvolgente durante la visione di video o l'ascolto di musica.

TCL 60 SE

Sul fronte della sicurezza, il dispositivo integra sia il riconoscimento facciale sia il lettore di impronte digitali, modalità alternative e rapide per lo sblocco del telefono, ormai standard anche nella fascia media del mercato. Uno degli aspetti più rilevanti è però rappresentato dalla memoria interna: con una configurazione da 512GB, il TCL 60 SE si colloca tra i modelli con maggiore capacità di archiviazione nella sua fascia di prezzo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo monta una fotocamera posteriore da 50 megapixel assistita da funzioni basate su intelligenza artificiale. Le ottimizzazioni automatiche permettono di adattare gli scatti a diverse condizioni ambientali, mentre la fotocamera frontale da 8 megapixel risulta adeguata per chiamate video e selfie occasionali.

Il display del TCL 60 SE

Dal punto di vista delle prestazioni, il TCL 60 SE è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G81 supportato da 8GB di RAM fisica, a cui si aggiungono altri 10GB virtuali grazie alla tecnologia RAM Boost. Questa configurazione consente una gestione fluida delle applicazioni più comuni e delle attività quotidiane, anche in situazioni di multitasking moderato. La batteria da 5010mAh garantisce una buona autonomia nell'arco della giornata, e il supporto alla ricarica rapida a 18W.

Il dispositivo è già disponibile per l'acquisto in Europa e viene proposto in due colorazioni: Obsidian Black e Blizzard White. Con un prezzo consigliato di 179,90 euro, il TCL 60 SE si posiziona come una soluzione interessante per chi cerca uno smartphone equilibrato, con ampio spazio di archiviazione e prestazioni adeguate per l'uso quotidiano, senza dover sostenere costi elevati.

Scheda tecnica TCL 60 SE

Dimensioni: 165,6x 76,2 x 8,34 mm

165,6x 76,2 x 8,34 mm Peso: 190 grammi

190 grammi Display: 6,67" Risoluzione HD+ 720x1600 Luminosità di picco 480 nit

SoC: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 RAM: 8GB di RAM (+10GB RAM Boost)

8GB di RAM (+10GB RAM Boost) Storage: 512 GB

512 GB Fotocamere posteriori: Principale 50 MP, ƒ/1.8 Profondità 2 MP

Fotocamera frontale: 8MP HDR, ƒ/2,0, video fino 1080p@30fps

Connettività Wi-Fi: WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band Bluetooth: 5.1

5.1 Resistenza agli elementi: Certificazione IP54

Certificazione IP54

Batteria: 5.200 mAh (5010 mAh effettivi)

5.200 mAh (5010 mAh effettivi) Prezzo: 180€

Voi che cosa ne pensate di questo smartphone? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Microsoft presenta Phi-4, nuova IA compatta super veloce per smartphone.