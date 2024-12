S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl per PS5 attualmente non è nei piani di GSC Game World

In una recente intervista pubblicata da Tech4Gamers, sembra che GSC Game World abbia riferito chiaramente che al momento non ci sono piani per quanto riguarda la versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, con il team attualmente impegnato del tutto nel supporto e miglioramento delle versioni PC e Xbox Series X|S.

Ovviamente potrebbe trattarsi di una classica risposta diplomatica da parte del team, considerando che il gioco in questione è ancora coperto da esclusiva a favore di Xbox, ma è vero che, in effetti, gli sviluppatori sono ora completamente impegnati nel miglioramento e aggiustamento di vari aspetti del gioco ed è possibile che non abbiano ancora preso on considerazione il port su altre piattaforme.

D'altra parte, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sta procedendo molto bene, avendo venduto oltre 1 milione di copie nel giro di 48 ore e avendo già coperto completamente i costi di produzione in meno di un mese di vendita, e tutto questo nonostante sia stato lanciato direttamente nel catalogo di Game Pass.