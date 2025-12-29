I giochi in uscita a gennaio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

I giochi in arrivo a gennaio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2 segnano l'inizio di un nuovo ed entusiasmante anno per gli appassionati, che vedrà il debutto di proprietà intellettuali inedite, ma anche numerosi e clamorosi ritorni che puntano a consolidare alcune fra le serie di maggior successo di sempre. Il mese si apre con due titoli importanti come Animal Crossing: New Horizons e Final Fantasy VII Remake Intergrade, che approdano su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, mentre sono esordi assoluti quelli del manageriale SEGA Football Club Champions e Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato da alcuni degli autori di Titanfall e Apex Legends. Assisteremo, infine, all'arrivo del brillante Dispatch su Nintendo Switch 1 e 2, nonché al ritorno di un soulslike molto interessante: Code Vein 2 ci catapulterà nuovamente nel mondo post-apocalittico a base di mostri e vampiri creato da Bandai Namco per un'avventura che ci vedrà viaggiare indietro nel tempo nel tentativo di impedire la distruzione di ogni cosa.

Pathologic 3 In uscita su PC il 9 gennaio Pathologic 3 ci riporta nell'orrore psicologico della serie creata dallo studio russo Ice-Pick Lodge, mettendoci nuovamente nei panni del brillante medico e ricercatore Daniil Dankovsky, stavolta alle prese con una remota cittadina della steppa orientale dove pare risieda un uomo ritenuto immortale. La ricerca tuttavia prende subito una piega inaspettata, quando una devastante epidemia uccide la maggior parte degli abitanti, incluso il soggetto misterioso. Il protagonista di Pathologic 3 Daniil deve dunque ripercorrere il proprio viaggio, attraverso un periodo di dodici giorni in cui il medico si troverà a compiere scelte, interrogare malati ed effettuare diagnosi che possano consentirgli di salvare il maggior numero di vite possibile, svelando i segreti di ogni singolo caso clinico e arrivando infine alla creazione di un vaccino che possa finalmente invertire il corso degli eventi. Ricerca e capacità mediche, ad ogni modo, non saranno sufficienti in Pathologic 3: una volta messa in quarantena la cittadina che fa da sfondo alle vicende del gioco, dovremo decretare un coprifuoco e organizzare pattuglie che consentano di farlo rispettare, confiscare farmaci e occuparci di sedare eventuali rivolte che potrebbero minare i nostri progressi. Una visione in Pathologic 3 Ognuna delle scelte che andremo a compiere avrà delle conseguenze sulla situazione delle strade e sulla percezione che gli abitanti hanno del nostro operato, aprendo a svariate possibili diramazioni narrative e determinando scenari molto differenti fra di loro, nell'ambito di un'esperienza impegnativa, contorta e potenzialmente magnetica.

Animal Crossing: New Horizons In uscita su Nintendo Switch 2 il 15 gennaio Dopo il clamoroso successo riscosso su Nintendo Switch, con oltre 32 milioni di copie vendute, Animal Crossing: New Horizons torna con l'inevitabile Nintendo Switch 2 Edition, che sfrutta appieno le capacità tecniche della nuova console ibrida giapponese ed è disponibile anche sotto forma di upgrade a pagamento per chi possiede già la versione originale dell'esperienza. I personaggi di Animal Crossing: New Horizons Al debutto in concomitanza con il massiccio aggiornamento gratuito alla versione 3.0, la nuova edizione di New Horizons potrà contare su di una risoluzione aumentata, sull'introduzione di funzionalità inedite legate alle peculiarità dei controller Joy-Con 2 (vedi la modalità mouse) e sul supporto del microfono integrato per attivare il megafono e chiamare in tal modo tutti gli abitanti dell'isola. Non è tutto: su Nintendo Switch 2 sarà possibile approfittare di un multiplayer online più ampio e ricco, aperto alla partecipazione di un massimo di dodici giocatori (contro gli otto dell'originale) e compatibile con la GameChat, che permetterà a tutti i partecipanti alla partita di mostrare eventualmente il proprio volto utilizzando la videocamera. Una delle attività di Animal Crossing: New Horizons L'update porterà con sé tanti contenuti inediti: dall'hotel sull'acqua della famiglia Kappa, che avremo il compito di decorare e amministrare, al mondo dei sogni con la sua realtà parallela e la possibilità di gestire fino a tre isole aggiuntive, per arrivare infine a nuovi oggetti come le console classiche Nintendo, munite di compilation di retrogame per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Final Fantasy VII Remake Intergrade In uscita su Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 22 gennaio Il debutto di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 segna un momento davvero importante per la serie Square Enix, che conferma l'adozione di un approccio convintamente multipiattaforma dopo anni di esclusive PlayStation e apre potenzialmente le porte della saga a un pubblico del tutto nuovo. Cloud contro Sephiroth in Final Fantasy VII Remake Intergrade Come saprete, ci troviamo di fronte all'edizione più ricca, rifinita e completa del remake del classico del 1997, che reinterpreta l'opera originale sotto ogni aspetto e introduce una direzione artistica di grande spessore, supportata da un comparto tecnico che proprio nella versione Intergrade trova la sua connotazione più brillante e sontuosa. Il coinvolgente mix di combattimenti in tempo reale ed elementi strategici, gli spettacolari scontri con i boss, la gestione dei personaggi e l'ampio contorno di attività che ruotano attorno alla storia principale caratterizzano una campagna che tiene impegnati per oltre quaranta ore, e a cui si aggiunge anche l'inedita espansione Episode INTERmission, con protagonista Yuffie. Yuffie nell'espansione Episode INTERmission di Final Fantasy VII Remake Intergrade Alcune settimane fa abbiamo provato Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2, rimanendo colpiti dalle prestazioni che la console ibrida giapponese è in grado di offrire anche con un'esperienza così complessa e impegnativa, mantenendo i 30 frame al secondo stabili e puntando anche a qualcosa di più in modalità portatile.

Highguard In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 26 gennaio Presentato a sorpresa durante l'ultima edizione dei The Game Awards, Highguard è il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato da Wildlight Entertainment, uno studio che debutta proprio con questo progetto, ma che può contare tra le proprie fila diverse figure chiave che hanno contribuito alla creazione di titoli come Titanfall e Apex Legends. L'esperienza di Highguard ruota attorno ai Warden, potenti e misteriosi "pistoleri arcani" che si sfidano per il controllo di un regno fantasy all'interno di battaglie che si pongono come una sorta di reinterpretazione del classico Cattura la Bandiera, con due squadre impegnate nell'ottenimento dello Shieldbreaker: un artefatto che può consentire a uno dei team di assaltare la base avversaria. L'esperienza messa a punto da Wildlight Entertainment promette insomma di miscelare meccaniche competitive differenti: dai frenetici combattimenti tipici degli arena shooter alle sfaccettature strategiche degli hero shooter, passando infine per la fase di assalto che caratterizza il culmine del match e può determinare la vittoria di una fazione o risolversi in un inaspettato capovolgimento di fronte. Il nostro Warden a cavallo in Highguard Il tutto sullo sfondo di un'ambientazione davvero peculiare, caratterizzata da architetture senza dubbio evocative e originali, che mette insieme magia e armi convenzionali, bizzarre cavalcature e devastanti abilità speciali che possono cambiare rapidamente il volto dello scontro, consentendoci anche di distruggere porzioni dello scenario per avere ragione dei nostri avversari.

Dispatch In uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 29 gennaio Forte del grande successo ottenuto su PC e PS5, l'avventura narrativa Dispatch debutta a gennaio anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, portandosi dietro il carico di ironia, dramma e gestione strategica che hanno conquistato finora milioni di giocatori, in combinazione con una scrittura brillante e un cast di personaggi dal carisma travolgente. Il protagonista di Dispatch alle prese con una riunione Ambientato in una Torrance alternativa, vicino Los Angeles, il gioco immagina un mondo in cui supereroi e supercriminali convivono con la normalità quotidiana, creando un contesto che richiama Invincible e The Boys, ma con un tono più sarcastico e leggero. Il protagonista della storia, Robert Robertson, alias Mecha Man, è un eroe senza poteri che ha perso il suo esoscheletro ad alta tecnologia. Robertson si ritrova dunque a lavorare come coordinatore per il Superhero Dispatch Network, un'organizzazione che gestisce l'intervento dei supereroi, e gli viene assegnato il disastroso Team Z: un gruppo composto da ex criminali che odiano lavorare in squadra e che dovrà in qualche modo rimettere in sesto, mentre prova a ricostruire la sua armatura per affrontare la sua nemesi. Alcuni personaggi di Dispatch Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Dispatch, l'esperienza mette insieme sequenze degne delle migliori serie animate, diversi doppiatori d'eccezione e un gameplay gestionale snello, ma efficace, unitamente a una tradizionale struttura narrativa che comprende diramazioni legate alle decisioni che prenderemo nel corso della campagna.

Code Vein 2 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 30 gennaio L'oscuro e inquietante scenario post-apocalittico creato da Bandai Namco torna in Code Vein 2, secondo capitolo dell'accattivante saga soulslike in cui dovremo muoverci fra vampiri e mostri al comando di un cacciatore a cui è stato affidato il difficile compito di frenare il declino di un mondo apparentemente condannato alla completa distruzione. Due dei protagonisti di Code Vein 2 L'unico modo per riuscire in questa impresa è muoversi fra le pieghe del tempo e impedire che determinati eventi si verifichino: a garantirci tale possibilità ci sarà Lou, una ragazza dotata appunto del potere di manipolare il flusso temporale e di proiettarci in un passato in cui il destino dell'umanità e di alcune figure chiave non era ancora stato determinato. La struttura narrativa di Code Vein 2 si sviluppa quindi all'interno di epoche differenti, nell'ambito di un racconto particolarmente ambizioso in cui vengono intrecciate memorie perdute e segreti nascosti, introducendo personaggi inediti e coinvolgendoci anche stavolta in combattimenti spettacolari e frenetici, basati su meccaniche che puntano stavolta a enfatizzare velocità e tecnica. Un combattimento in Code Vein 2 Il sistema legato alla capacità del protagonista di succhiare il sangue dei suoi nemici, in particolare, è stato rivisitato rispetto all'originale Code Vein per consentirci di accedere a un più ampio ventaglio di abilità potenziate, che avremo modo di migliorare di pari passo con le armi al fine di creare numerose build differenti, che possano supportare al meglio il nostro stile.